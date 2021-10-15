Esta es la conexión que existe entre Toy Story y Up: una aventura de altura.

La teoría que asegura que todas las películas de Pixar se desarrollan en el mismo universo podría cobrar sentido después del video que publicó Álex Sowick en su cuenta de TikTok.

El creador de contenido asegura que Andy de Toy Story y Carl de Up : una aventura de altura en realidad son buenos amigos.

Álex Sowick se remonta a una de las escenas más conmovedoras de la saga de juguetes, aquella donde Woody sube al escritorio de Andy para ver sus boletos de conciertos, fotos de graduación, boletos de avión, entre otras cosas.

En la misma escena se puede ver una postal con la palabra Islands en colores llamativos con fondo azul, la cual también aparece en la casa del señor Carl Fredricksen.

En el tráiler de Toy Story 3 también se puede ver una carta de Carl Fredricksen en la habitación de Andy, lo que podría significar que son grandes amigos o hasta familiares.

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¿Qué parentesco tienen Andy y Carl?

Los usuarios de redes sociales hicieron sus apuestas sobre el posible lazo de estos dos personajes animados; algunos aseguraron que ambos tienen muchas cosas en común, entre ellas que tienen espíritu aventurero y mucha creatividad.

Recordemos que Carl soñaba con ser un gran explorador como Charles Muntz, mientras que Andy crea mundos de fantasía con sus juguetes casi todo el tiempo.

El video de Álex Sowick ganó 119 mil corazones rojos y múltiples comentarios de los internautas haciendo sus propias suposiciones.

Lo único cierto es que la teoría de que las películas de Pixar están conectadas comienza a cobrar mucho sentido; cada vez son más las referencias, guiños, objetos y hasta cameos que las películas animadas tienen en común.

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