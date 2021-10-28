¿Cuáles son las 5 caricaturas más vistas de la historia?

Desde el año 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación (ASIFA), se estableció que cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación.

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Recordemos que la animación es la técnica que permite crear la sensación de movimiento en las imágenes. Este proceso se lleva a cabo de diferentes formas, que hacen pensar que los dibujos tienen vida propia. Actualmente existen diferentes tipos de animación dentro de los que se encuentran los dibujos animados y el stop motion.

Por ello, a continuación te presentamos algunas de las animaciones más famosas de la televisión.

Los Caballeros del Zodiaco

Es uno de los dibujos más amado por los niños y adolescentes, pues la creación de Masami Kurumada representa caballeros guerreros que llaman la atención e inspiran a jóvenes de todo el mundo.

Los Picapiedra

Basados en la época donde los dinosaurios todavía existían, Los Picapiedra representan sin duda uno de los dibujos animados más queridos en todo el mundo.

Los Supercampeones

Yōichi Takahashi creó en 1981 esta fabulosa serie animada que contaba las historias de Oliver Atom y sus amigos que pertenecían a su equipo de futbol.

Los Simpson

La familia amarilla creada por Matt Groening cuenta con más de 20 temporadas en la televisión y representa uno de los dibujos animados más vistos de la historia.

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Mickey Mouse

El más antiguo dibujo animado de la lista es nada más y nada menos que Mickey Mouse, una creación del propio Walt Disney, quien en 1927 dio a conocer sus aventuras.

