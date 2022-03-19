Cualidades que hacen de Mike Banning el mejor escolta de élite.

Por ahí corre el rumor de que el agente Mike Banning es un hombre de acero, pues ha pasado varias pruebas, enfrentó a los más temidos y, aún así, salió bien librado, ¿acaso tiene un pacto para ser invencible?

Y es que sobre Mike Banning, este agente del Servicio Secreto, y protagonista de nuestro estreno Platinum 'Agente Bajo Fuego' , se dicen muchas cosas; los envidiosos asegurarán que le han tocado misiones muy fáciles, incluso que es el consentido del presidente.

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Sin embargo, todos los que han seguido la carrera de Mike Banning están a punto de verlo triunfar nuevamente y saben que no ha sido nada fácil estar ahí combatiendo a los malos, destapando verdades y protegiendo al Presidente de Estados Unidos.

Nadie ha resultado tan valiente y comprometido con su trabajo como Mike Banning, un hombre ejemplar, de respetar y muy capaz. Es por esto que a continuación te contaremos más sobre este escolta de élite que se ha robado la atención de todos y es la envidia de muchos.

¿Quién es Mike Banning en realidad?

Michael Jameson Banning es su nombre completo (personaje interpretado por el actor Gerard Butler), nació en Fort Hood, Texas, el 16 de septiembre de 1970, y si las matemáticas no me fallan, entonces este 2022 cumplirá 52 años.

Desde hace varios años se ha dedicado a proteger a los presidentes de Estados Unidos y al más reciente mandatario que pondrá a salvo es a Allan Trumbull (Morgan Freeman).

Si por algo conocen a Mike Banning es por ser el mejor escolta de élite, no hay otro agente que lo iguale, incluso en la fuerza física, pues en cada simulacro de misiones, siempre ha salido victorioso, aunque tuvo una pequeña falla en su última práctica que no puede perdonarse porque es perfeccionista.

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Palabras que describen muy bien a Mike Banning son lealtad, inteligencia y compromiso, pues no hay algo que pruebe lo contrario en la vida de este súper agente.

Así es, en este punto de su carrera se ha topado con uno de los escenarios que a nadie se le desea, y no tiene nada que ver con que pasa poco tiempo con su familia y todo porque su trabajo lo consume.

Pero justamente esa es la cualidad más especial de Mike Banning, que no le tiene miedo a nada y mucho menos a enfrentar a quien sea, con tal de que se sepa la verdad; es por esto que muy pocos logran ser como él y llegar hasta donde él está, pues todo sacrificio conlleva recompensas.

¿Quieres saber cuál es esa recompensa que Mike Banning conseguirá en 'Agente Bajo Fuego' y la tiene bien merecida? Entonces te invitamos a nuestro estreno Platinum, este domingo, 20 de marzo, a las 9:30 p. m. por la pantalla de Azteca 7.

