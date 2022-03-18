¡Demuestra tus habilidades en #ElArteDelEngaño y vuélvete famoso!

Este domingo 20 de marzo a las 9:30 p.m. podrás disfrutar de nuestro espectacular estreno Platinum de Agente Bajo Fuego, y en esta ocasión pondremos a prueba tus habilidades en #ElArteDelEngaño, así que presta atención porque podrías volverte famoso.

Llegó la hora de que prepares tu mejor disfraz para convertir en un Agente Bajo Fuego, y para completar esta misión deberás tomar sólo algunos de los elementos cotidianos que tienes a la mano.

¿Peluca, gorra, lentes, máscara, un bigote falso, o una cazuela? ¡Puedes usarlo todo para armar tu mejor disfraz! La idea es que tomes algunos de tus mejores elementos para que mandes tu foto a las redes sociales de Azteca 7 usando el hashtag #ElArteDelEngaño y si es uno de los mejores podrás aparecer en la pantalla de Azteca 7 durante el estreno Platinum.

Así que usa tu creatividad y aprovecha para armar el traje de agente que te llevará hasta la pantalla de Azteca 7 junto a Mike Banning.

¿Estás listo para la misión? ¡Anímate y cuéntale a todos tus amigos y familia para que participen juntos!

Y recuerda que este domingo 20 de marzo te espera un domingo lleno de acción en la pantalla de Azteca 7.

