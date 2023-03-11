Desde el pasado 24 de enero la euforia por los premios Oscar comenzó su recorrido, muchos se emocionaron al ver sus películas favoritas nominadas en diferentes categorías y otros tantos se llenaron de orgullo al ver que México está nuevamente presente en una de las premiaciones más grandes en la industria del cine.

Presentadores de los Oscar 2023.

Como una de las ediciones más esperadas, los Oscar 2023 contarán con la conducción de Jimmy Kimmel, comediante estadounidense que ya cuenta con experiencia siendo el host de tan importante gala.

La Academia se fue a lo seguro, pues esta sería la tercera vez en la que Jimmy Kimmel se convertiría en el presentador de los premios, claramente fue elegido gracias a su gran sentido del humor y su experiencia con los sketches, donde se destaca su nivel de experiencia para poder improvisar de acuerdo a lo que sea que suceda durante tan importante evento.

Kimmel se convertirá en la quinta celebridad en tener el honor de conducir los Oscar por tercera vez, entre ellos se encuentran Steve Martin, Jerry Lewis, Conrad Nagel y David Niven, aunque existen otras personas que han participado más de cinco veces.

¿Horario y fecha de la entrega de premios Oscar 2023?

Este 2023 los Oscar serán el 12 de marzo, una fecha en la que todos apartaremos espacio pues estamos más que listos en apoyar a los mexicanos Guillermo del Toro, nominado por Mejor Película Animada con su cinta "Pinocho"; Alfonso Cuarón, nominado a Mejor Cortometraje Animado por "Le Pupille"; y Alejandro González Iñárritu que si bien no obtuvo nominación a Mejor Película Internacional por "Bardo" sí logró tener la nominación a Mejor Fotografía.

¿Y el "Chivo" Lubezki, dónde está? ¡Entérate aquí!

Así que esta tarde volveremos al Dolby Theatre, uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles y considerado como una de las casas en donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decide llevar a cabo esta gran noche de premiación.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2023?

Con la mejor cobertura desde la alfombra roja hasta el escenario en donde muchas personalidades serán premiadas, Azteca 7 tendrá para ti la entrega de los Oscar 2023 esta tarde a las 5:00 p.m., lo podrás ver a través de tu pantalla o bien por el sitio oficial entrando a: www.azteca7.com

Podrás ser testigo de la emoción de aquellos que reciben su primera nominación, como el caso de Jaime Lee Curtis, quien recibió la nominación como Mejor Actriz de Reparto por su participación en "Todo en Todas Partas al Mismo Tiempo"; Michelle Yeoh nominada como Mejor Actriz por la misma película; Brendan Fraser quien regresó a la industria de Hollywood con una nominación como Mejor Actor por su película "La Ballena", y muchos otros actores, directores, productores que acudirán con bastante ilusión a la ceremonia.

Estos son todos los nominados a los Oscar 2023, ¡da click!

¡Así que más vale que ya tengas la fecha marcada en tu calendario! porque esta edición de los Oscar podrá dar muchas sorpresas, ¿ya tienes a tus favoritos?, ¿armaste una quiniela con tu familia? ¡No olvides contarme nada de eso con el HT #Oscarmanía! y no te pierdas la entrega de los premios Oscar 2023 esta tarde sólo por la pantalla de Azteca 7.