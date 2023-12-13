¿Cuándo, cómo y dónde ver el final de Lotería del Crimen 2? ¡Entérate!

La segunda temporada de Lotería del Crimen llegó recargada con más asesinos despiadados y una increíble producción, espero que no te hayas perdido ni un capítulo porque me apena decirte que... Llegó el final de temporada y aquí te digo cómo, cuándo y dónde podrás verlo.

Detrás de cámaras de: Lotería del Crimen Temporada 2

¿Quiénes son los actores de Lotería del Crimen 2?

Sara Maldonado es Ariel Aragón

Sara Maldonado llegó para suplir a la agente caída, Victoria Vargas y con su pasión por resolver crímenes, se ganó la confianza de cada agente de la UNIC.

Claudio Lafarga es Bruno Barraza

Claudio sigue vigente desde la primera temporada, donde se enamoró de Victoria, pero encontró a una gran compañera en Ariel Aragón.

Tamara Niño de Rivera es Sofía Salabeth

Sofía sigue tratando de ir contra corriente a pesar de los ideales que su padre tiene sobre ella, siempre fiel a su personaje.

Arnoldo Picazzo es Eligio Enciso

"El Capi" ha logrado sacar adelante a la UNIC a pesar de los tropiezos y pérdidas que tuvieron al final de la primera temporada (espero que no te la hayas perdido).

Pakey Vázquez es Ricardo Romero

Nuestro querido "Recio" sigue siendo el más fuerte y rudo de la UNIC y aunque sus métodos no sean los mejores, su trabajo habla por sí mismo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora podrás ver el final de temporada de Lotería del Crimen 2?

Y a todo esto, ¿cuándo es el fin de temporada? Tras una gran temporada de arrestos a asesinos, la UNIC se tomará un descanso y el último capítulo de la segunda temporada será este miércoles 13 de diciembre las 9:30 p.m. y si te preguntas dónde verla, será por Azteca 7, ¡el canal correcto! Y no olvides que también puedes disfrutar tus programas favoritos en nuestro sitio web y este es el link directo para ver en vivo Lotería del Crimen.