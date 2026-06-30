6 alimentos que ayudan a fortalecer los huesos después de los 50

Después de los 50 años , el cuerpo pierde fuerza y los huesos comienzan a experimentar cambios en su densidad, lo que incrementa el riesgo de desarrollar osteoporosis. Por ello, muchas personas optan por mejorar su alimentación mediante el consumo de alimentos que contribuyen a fortalecer el sistema óseo.

Según la organización AARP, los adultos mayores deben seguir una dieta rica en calcio y vitamina D para mantener la fortaleza de sus huesos. Sin embargo, pocas personas saben cuáles son los alimentos más recomendados y cómo incorporarlos en su alimentación diaria. Estas son seis de las mejores opciones, de acuerdo con especialistas:

1. Higos secos: Son una excelente fuente de calcio y potasio, dos minerales fundamentales para ayudar a combatir la osteoporosis y mantener la salud ósea.

Son una excelente fuente de calcio y potasio, dos minerales fundamentales para ayudar a combatir la osteoporosis y mantener la salud ósea. 2. Brócoli: Contiene nutrientes que el organismo absorbe fácilmente, lo que ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea.

Contiene nutrientes que el organismo absorbe fácilmente, lo que ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea. 3. Almendras: Aportan calcio, fósforo y otros minerales esenciales que favorecen la formación y el fortalecimiento del tejido óseo.

Aportan calcio, fósforo y otros minerales esenciales que favorecen la formación y el fortalecimiento del tejido óseo. 4. Yogurt y queso: Representan una alternativa saludable a la leche, ya que aportan cantidades similares de calcio y pueden ser una buena opción para algunas personas con sensibilidad a la lactosa.

Representan una alternativa saludable a la leche, ya que aportan cantidades similares de calcio y pueden ser una buena opción para algunas personas con sensibilidad a la lactosa. 5. Sardinas: Destacan por su elevado contenido de calcio, especialmente cuando se consumen con espinas, lo que las convierte en un alimento beneficioso para los huesos.

Destacan por su elevado contenido de calcio, especialmente cuando se consumen con espinas, lo que las convierte en un alimento beneficioso para los huesos. 6. Salmón: Es rico en nutrientes esenciales y ácidos grasos omega-3, que contribuyen al bienestar general y a la salud ósea.

Además de una alimentación adecuada, el ejercicio de fuerza es clave para mantener huesos fuertes. El Dr. Antonio Ponce Vargas recomienda complementar estos alimentos con actividad física regular.

Además de los alimentos, es esencial hacer ejercicio para tener huesos fuertes.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuáles son los mejores ejercicios de fuerza para tener huesos fuertes?

De acuerdo con la Mayo Clinic, los ejercicios de impacto y resistencia ayudan a fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas. Entre las actividades más recomendadas se encuentran caminar a paso ligero, correr, bailar, subir escaleras y practicar deportes como fútbol, tenis o pickleball.

¿Cuáles son los malos hábitos que debes evitar para tener huesos fuertes?

Según los National Institutes of Health, ciertos hábitos pueden debilitar los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis, especialmente después de los 50 años. Entre ellos destacan: