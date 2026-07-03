Aprende todo sobre la ciruela; estos son los beneficios que brinda a la salud

Los expertos en salud indican que una de las claves para estar saludables recae en el consumo de alimentos de manera equilibrada. Una buena combinación de frutas, verduras y otros tipos de comida permiten a cada persona gozar de una sensación de bienestar general. Ahora, muchos animan a consumir la ciruela con fines específicos, pues se indica que es un fruto curativo. He aquí la explicación.

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¿Por qué dicen que la ciruela es un fruto curativo?

Hay personas que identifican a la ciruela como un alimento rico, dulce y fresco, sin embargo no solo tiene un aporte gustativo… sino uno alrededor de la salud. Está lleno de antioxidantes, minerales, vitaminas y hasta fibra. Eso significa que sus elementos realmente son un aporte rico para el bienestar general de tu organismo.

Su aporte a la salud digestiva y el desarrollo ideal de tu cuerpo además tienen una gran posibilidad de variedad. Es decir, esta fruta puede usarse en distintos contextos, gracias a su versatilidad para consumirse en ensaladas, desayunos y hasta en los postres. Por ello vale la pena conocer detalles sobre los beneficios tan mencionados.

¿Cuáles son los beneficios específicos de la ciruela para tu salud?

Como primer punto, se establece que tiene pocas calorías y contiene una gran cantidad de agua. Con eso, se concreta una sensación de saciedad, situación que conviene para los que tienen problemas por consumir alimentos entre comidas. Además, tiene muchos antioxidantes, como la vitamina C y los polifenoles, situación que protege a las células del daño oxidativo.

En más de la ciruela, se entiende que contiene mucho potasio, situación puntual para mantener de forma correcta la presión arterial, aporta al sistema nervioso y se indica que también es un mineral que permite funcionar correctamente los músculos. Y por si todo eso no fuera suficiente, tiene elementos como la vitamina K, que ayuda a la salud de los huesos.

Y también se entiende su fama para el aporte digestivo, pues tiene mucho sorbitol (azúcar natural contenido en la propia fruta) y fibra. Esta última es la que ayuda en demasía al tránsito intestinal y prevención del estreñimiento… esto con un acompañamiento constante de hidratación.