Qué le pasa a tu cuerpo si cenas solo fruta todas las noches: esto dicen los nutriólogos

Cenar únicamente fruta todas las noches puede ayudarte a consumir menos calorías y sentir una digestión más ligera, pero también podría provocar desequilibrios nutricionales si se convierte en un hábito diario y prolongado. Aunque muchas personas creen que esta práctica favorece la pérdida de peso, los especialistas en Nutrición advierten que la respuesta no es tan simple y que existen varios factores que vale la pena conocer antes de llenar tu plato únicamente con fruta.

La bióloga nutricionista Tiziana Stallone explica que cenar fruta no es necesariamente perjudicial, pero su impacto depende de las necesidades nutricionales de cada persona, la cantidad consumida y el resto de alimentos que forman parte de la dieta diaria. La experta señala a la revista Men’s Health que una cena basada exclusivamente en fruta puede resultar insuficiente en proteínas y otros nutrientes esenciales que el organismo necesita para recuperarse y funcionar correctamente durante la noche.

¿Qué pasa si solo ceno fruta por la noche?

Tu cuerpo recibe vitaminas, minerales y fibra, pero podría quedarse corto en proteínas y grasas saludables. Las frutas aportan nutrientes importantes, antioxidantes y agua, lo que puede generar una sensación de ligereza antes de dormir y favorecer el tránsito intestinal, indica la experta.

Comer fruta por las noches no es malo, pero debes equilibrarlo, según expertos.|(ESPECIAL/Gemini)

Cuando esta práctica se repite cada noche, algunas personas pueden experimentar más hambre durante la madrugada o al despertar. Esto se debe a que una cena compuesta únicamente por fruta suele contener menos proteína y ofrecer una menor capacidad de saciedad que una comida equilibrada.

¿Cenar fruta por la noche engorda?

Los expertos coinciden en que no existe evidencia científica que demuestre que comer fruta por la noche engorda más que hacerlo en otros momentos del día. Lo realmente importante es la calidad global de la alimentación y el balance energético total, según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Otro aspecto importante a considerar es el control de la glucosa en sangre. Algunas frutas contienen una mayor cantidad de azúcares naturales, por lo que las personas con diabetes o problemas metabólicos deben consultar con un profesional de la salud para determinar cuáles son las opciones más adecuadas para su caso.

Qué frutas se pueden comer de noche (y cuáles no)

Las mejores frutas para la cena suelen ser aquellas con alto contenido de agua, fibra y fácil digestión. Entre las más recomendadas se encuentran:

La manzana

la pera.

las fresas,

el durazno,

la papaya,

el melón

el kiwi,

Estas frutas aportan nutrientes importantes y suelen ser bien toleradas por la mayoría de las personas.

De hecho, el kiwi se ha convertido en una de las frutas más recomendadas para la noche debido a su aporte de vitamina C, fibra y compuestos relacionados con una mejor calidad del sueño. La papaya también destaca por sus enzimas digestivas, mientras que la manzana y la pera ofrecen una mayor sensación de saciedad gracias a su contenido de fibra.

Entonces, ¿se puede comer fruta por la noche o no?

No existen frutas prohibidas para consumir durante la noche, pero algunas pueden causar molestias digestivas en ciertas personas. Las frutas muy ácidas o consumidas en grandes cantidades pueden generar incomodidad, especialmente en quienes padecen reflujo o sensibilidad estomacal. En estos casos, cítricos como la naranja, la toronja o la piña podrían no ser la mejor opción.

Los especialistas recomiendan no eliminar la fruta de la cena, sino incorporarla dentro de una alimentación equilibrada. Si buscas una cena más completa, puedes combinarla con fuentes de proteína como yogur natural, queso fresco o frutos secos, logrando una comida más saciante y nutricionalmente balanceada.