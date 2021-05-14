Marvel: Ya está listo el reemplazo de Robert Downey Jr. en Iron Man.

Vengadores: Endgame, estrenada en el 2019, fue una de las películas más esperadas por parte de los fans. Múltiples superhéroes se dieron cita en un solo lugar para vencer a Thanos, popular antagonista que dividió la opinión de los cinéfilos.

Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., también se ganó el corazón de los fanáticos tras sacrificar su vida y vencer a Thanos. El personaje con traje rojo murió en un momento que desató lágrimas entre los admiradores de hueso colorado.

Y es que Iron Man se ganó a millones de televidentes con su divertida personalidad y extrovertido estilo de vida, diferente a otras personalidades del Universo Cinematográfico de Marvel.

El fallecimiento de Iron Man en Vengadores: Endgame dejó un gran vacío en los Estudios de Marvel, por lo que la franquicia estaría buscando un reemplazo con el mismo potencial.

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Conoce el reemplazo de Robert Downey Jr en Iron Man

El Universo Cinematográfico de Marvel ve en Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, un personaje muy especial para potenciar en el futuro.

Deadpool incursionó en el UCM con mucho éxito, pues se ganó el corazón de los fanáticos sin tanto esfuerzo.

Algunos productores, no descartan que Deadpool, sea el próximo sucesor de Iron Man. Y es que, Ryan Reynolds, realizó uno de sus mejores trabajos, encarnando al superhéroe que se sometió a un cruel experimento.

La película fue dirigida por el estadounidense Tim Miller, quien también formó parte del rotundo éxito de Deadpool.

Por su parte, Ryan Reynolds encarnó a uno de los papeles más importante de toda su carrera artística. El canadiense sorprendió a cinéfilos de todo el mundo con su histrionismo, elegancia y sentido del humor en la pantalla grande.

Además, Ryan Reynolds formó parte de otras exitosas películas como La Propuesta, Escuadrón 6, Duro de Cuidar y otras más.

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