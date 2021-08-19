¿Cuáles son los 10 personajes más populares de Pixar?

Las películas de Pixar nos han dado lecciones de vida y momentos de diversión, por eso te presentamos un Top 10 con los personajes más sobresalientes en ellas.

Albus Dumbledore Woody (Toy Story)

El vaquero favorito de todos muestra su lado más humano a pesar de ser un juguete cuando Buzz Lightyear llega a su vida que tras pelearse con Buzz logra ser un gran líder y amigo aceptando las diferencias.

Dory (Buscando a Nemo)

Pese a padecer pérdida de memoria a corto plazo, Dory se une a otro pez llamado Marlín para buscar a su hijo perdido, así logra encontrar a Nemo para regresarlo con su padre.

Mike Wazowski (Monsters Inc.)

El monstruo universitario Mike veía como una amenaza a Sully, pero luego decide poner a un lado su trabajo y arriesgar su vida para hacer lo correcto y regresar a la pequeña Boo a su hogar.

Carl Fredricksen (Up, una aventura de altura)

Cuando Ellie muere, Carl escapa de una compañía constructora que quería mandarlo a un asilo para quedarse con su terreno y escapa con su casa suspendida con la ayuda de 10 mil globos acompañado de Russell, un niño explorador.

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Remy (Ratatouille)

Remy lucha por convertirse en un gran chef y se hace amigo de Alfredo Linguini, un chef con algunos problemas de inseguridad. Ambos descubren una forma en la que Remy puede controlar el cuerpo de Alfredo y así aprovechar su talento como chef.

Mr. Increíble (Los Increíbles)

Robert “Bob” Parr, Mr. Increíble dejó su vida de superhéroe para volverse una persona “normal” trabajando en una aseguradora. En un regreso inesperado se topa con el villano Síndrome.

Alegría (Intensamente)

Ella es quien forma parte de las emociones de Riley, quien se encuentra en la transición de la niñez a la adolescencia. Está dispuesta a hacerla feliz, ocasionando el desprecio hacia otras emociones como la tristeza.

Mérida (Valiente)

A Mérida no le gusta obedecer porque es una joven rebelde y curiosa por la vida, enfrenta los conflictos sin miedo alguno, buscando la parte positiva de las cosas.

Wall-E (Wall-E)

Wall-E hace su trabajo a pesar del fracaso de los demás, recolecta objetos que antes pertenecieron a los humanos, los cuales lo hacen sentir emociones. Así, se enamora de Eva, una robot que analizar el estado de la Tierra.

Buzz Lightyear (Toy Story)

El creador de la popular frase “Al infinito y más allá”, aceptó que él era en realidad un juguete y tuvo que superar los obstáculos que Woody le puso en un inicio.

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