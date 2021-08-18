Los Simpson: 10 teorías sobre cómo podría terminar la serie.

Los Simpson es una comedia de dibujos animados de Matt Groening, que se ha convertido en una parte fundamental para muchas generaciones.

Te puede interesar: Los Simpson: Teoría revelaría el verdadero origen de Marge.

Por eso, ahora te presentamos algunas de las teorías sobre cómo debería ser el final de Los Simpson.

Las teorías sobre el final

1. A principios de año, el usuario Reddit Hardtopickaname compartió su teoría, una que comenzaba con el episodio de la cuarta temporada. En dicho capítulo Dios le dice a Homero que tiene seis meses de vida. Después de dicho episodio, llegó otro capítulo en el que el padre de familia termina en un coma por culpa de Bart; sin embargo, despierta inesperadamente.

La teoría parte de estos capítulos, con lo que afirma que Homero sigue en un coma desde entonces, y todo lo que ha ocurrido después es producto de su imaginación. Esto explicaría por qué los personajes no envejecen y porque las tramas se han vuelto cada vez más excéntricas.

2. Esta opción trata de que nada especial suceda en el episodio, que sea un capítulo como cualquier otro, pero que a diferencia de los anteriores no estará seguido por ninguna otra historia de la familia Simpson. De esta forma, la serie terminaría como empezó, sin excepción ni complicación, de forma simple y tranquila.

3. Una idea interesante, es que en la última temporada cada uno de los episodios, habitualmente están entre 22 y 25, ocupe un año de la vida de Los Simpson y de los habitantes de Springfield. De forma que se aborden nuevos formatos y se pueda descubrir cómo han crecido y cambiado los protagonistas.

4. A dos metros bajo tierra, donde se menciona que la serie tenga un episodio de 42 minutos de duración, de forma que se pueda explicar dónde está cada personaje después de varios años.

5. Una idea que ha surgido entre los fans es que el último capítulo está compuesto por una gran broma sobre el sofá de la familia Simpson.

6. Una idea más es que el miembro más silencioso de la familia, Maggie, haga un monólogo final que dé por terminada la serie. Y, además, su voz debería ser la de una actriz famosa, para que así también haya un cameo especial.

7. Otra teoría afirma que el abuelo Simpson o el Pequeño Ayudante de Santa Claus muere, para así darle al final de la serie un toque triste y emotivo, uno en el que los protagonistas se despiden de ambos.

8. Otra es que la serie continúe en antena durante muchos años, llegando incluso a que el actor que da vida a Homero, Dan Castellaneta, muera. Lo mismo puede ocurrir con la actriz que da vida a Marge, Julie Kavner, ambos son parte vital de la serie, y un cambio de protagonistas, o al menos de sus voces, sería muy extraño para los fans y el equipo.

9. Estos finales cuentan con que los productores, guionistas y demás miembros del equipo técnico de la serie, sabrán que va a terminar en una temporada concreta. Pero, pese a los buenos datos de audiencia y dinero, siempre cabe la posibilidad de que la cancelen sin avisar y el episodio final sea uno cualquiera.

También te puede interesar: Estas son las predicciones de Los Simpson que se han cumplido en 2021.

10. Esta idea nació en la mente de uno de los encargados de la serie, Al Jean, y afirma que el último episodio podría ser un capítulo de Navidad que conecte directamente con el primer episodio. De esta forma, todo lo que ocurre en la serie podría ser una obra o espectáculo que está en las mentes de la familia dicho día.

