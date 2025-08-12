Sonríen los fan de Kimetsu no Yaiba, Demon Salyer: Castillo Infinito tendrá función especial, ya hay fechas para preventa

Como te venimos anunciando hace unas semanas, el universo de Kimetsu no Yaiba viene con todo, en especial con la próxima película de Demon Slayer: Castillo Infinito, la cuál tendrá un evento especial en México y aquí te contaremos los detalles de la próxima preventa.

De acuerdo con una presunta filtración en el sitio web y app de Cinépolis, se estaría realizando un evento especial días antes del estreno oficial que tiene como fecha el 11 de septiembre, siendo el 7 cuando se realicen las primeras proyecciones de Demon Slayer: Castillo Infinito y fans comienzan a teorizar sobre las sorpresas que pdrían llegar

¿Cuándo será la preventa para ver la nueva película de Kimetsu no Yaiba?

De acuerdo con la plataforma streaming que posee los derechos de este ánime (Crunchyroll), la preventa oficial de este estreno será el próximo viernes 15 de agosto, por lo que te sugerimos estar al pendiente en redes para tener mayor detalle.

¡El inicio de la épica trilogía cinematográfica está cada vez más cerca!



Solo falta una semana para que puedas conseguir tus boletos para ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito en la pantalla grande 🔥 pic.twitter.com/TzF2sbI1lu — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) August 8, 2025

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito y por qué genera tanta expectativa?

El próximo 11 de septiembre será el día que la tan esperada película llegue a cines de todo México con sus respectivas versiones subtituladas y dobladas y como si fuera poco, también estaría llegando en formato IMAX.

Esta película será un antes y después para el universo de Kimetsu no Yaiba pues será la primera entrega de una trilogía que pondrá fin a la historia de Tanjiro, por lo que sus fans más leales esperan una experiencia única en los cines.

Uno de sus más recientes éxitos en el cine fue El Tren Infinito, cinta que ha logrado recaudar poco más de 500 millones de dólares en el mundo hasta el día de hoy.

¿No has visto el tráiler más reciente? Aquí te lo dejamos: