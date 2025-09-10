¡BRUTAL! Mira el nuevo tráiler de la película de CHINASAW MAN: THE MOVIE-REZE ARC

Este miércoles despertamos con la revelación del tráiler de la nueva película de CHINASAW MAN: THE MOVIE-REZE ARC, la cuál llegará bajo la producción de Sony Pictures y el estudio MAPPA en lo que promete ser una de las entregas del año.

Esta adaptación del manga de acción, terror y comedia negra creada por Tatsuki Fujimoto nos dará mayor contexto sobre Denji, quien en su labor como cazador de demonios muere para fusionarse con Pochita, un demonio con forma de perro-sierra con el cuál vuelve a la vida siendo Chainsaw Man para unirse a la División Especial 4.

¿Qué pudimos ver de este nuevo tráiler?

En este adelanto a días de su estreno en cines, pudimos ver a Denji tratando de llevar una vida normal, donde tras haberse convertido en Chainsaw Man tuvo una cita con Makima y tras esta conoce a Reze y la cercanía que tienen, por lo que se nos muestra lo que siente por ella, aunque todo cambia tras un ataque inesperado que iniciará todo un conflicto.

De acuerdo con el trailer, esta película nos ofrecerá épicas peleas y sobre todo, nos dará mayor contexto poco antes del estreno de la nueva temporada, siendo esta entrega un refuerzo para que los fanáticos conecten con la historia.

Everyone’s after his chainsaw heart.



For the first time, see Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc exclusively in movie theatres October 24. Watch the subtitled trailer now. #ChainsawManMovie pic.twitter.com/bujBhMfzp8 — Sony Pictures (@SonyPictures) September 10, 2025

¿Cuándo llegará a cines CHINASAW MAN: THE MOVIE-REZE ARC?

Esta película se estrenará primeramente en Japón el próximo viernes 19 de septiembre de 2025 y se espera que llegue a México y América en general 5 días después de acuerdo con Sony Pictures, aunque esos detalles estarían confirmarse.

¿Listo para ver esta nueva historia de Denji? ¿A qué retos se enfrentará Chainsaw Man?