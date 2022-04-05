Denzel Washington rompe el silencio tras lo sucedido con Will Smith.

A una semana de la entrega de los Oscar, los cuales quedaron marcados por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, Denzel Washington rompió el silencio.

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Y es que el actor, reconocido como una leyenda del cine, fue quien se acercó a Will Smith para calmarlo después de que éste le propinara un golpe a Chris Rock durante la noche más importante para el séptimo arte.

Para Variety, Denzel Washington reveló lo que le dijo al protagonista de El príncipe del rap aquella noche del 20 de marzo.

“Hay un dicho: ‘cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal.’ El diablo dice: ‘Oh no, déjalo en paz, es mi favorito’. Por el contrario, cuando el diablo te ataca, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó”, expresó.

Will Smith renuncia a la Academia y aún espera su sanción

Horas después de lo sucedido, Will Smith ofreció disculpas a todo el mundo y presentó su renuncia a La Academia.

“Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia”, expresó el actor.

“Privé a los otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Estoy desconsolado”, agregó.

Finalmente, Smith quiere “volver a centrar la atención en aquellos que la merecen por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine”. Por ello, renuncio como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”.

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