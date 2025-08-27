Desde Sailor Moon hasta Ranma ½, estos animes inspiraron la creación la película de Red: El Panda Rojo

La película de Red: El Panda Rojo, se ha vuelto una de las películas de Pixar favoritas, pues desde la primera vez que la vimos nos dejó encantados con su historia, personajes divertidos y su siempre destacable animación la cuál llegará muy pronto a Platinum.

Pocos fanáticos de esta aventura llena de magia saben que la película está inspirada por algunos animes, los cuáles fueron metidos de manera casi subliminal por la directora Domee Shi dentro de la historia de Mei Lee, nuestra protagonista de 13 años quien se enfrenta a un mar de retos que la etapa de la adolescencia significan.

¿Qué personajes del anime inspiraron la película de Red: El Panda Rojo?

Ranma ½ : Durante la película se nos plantea la idea de “transformarse en otro cuerpo” con el humor que tanto caracterizó a Ranma ½ , dándonos una fusión entre comedia y caos. El mismo hecho de que Mei se convierta en un panda gigante nos recuerda a los pandas comunes en la obra de Rumiko Takahashi la cuál se estrenó en 1987.



Fruits Basket : Este anime del 2019 creado por la mangaka Natsuki Takaya cuenta con personajes que se transforman en animales cuando sienten emociones fuertes e incluso Domee Shi reconoció que la metáfora de crecer y lidiar con la identidad en Fruits Basket la inspiró mucho.



Inuyasha: Su creadora, Rumiko Takashi logró un estilo único desde los primeros episodios que vimos de este anime por allá del año 2000, como las expresiones faciales exageradas, los ojos brillantes y demás elementos cómicos y tristes que expresan sus personajes.



Su creadora, Rumiko Takashi logró un estilo único desde los primeros episodios que vimos de este anime por allá del año 2000, como las expresiones faciales exageradas, los ojos brillantes y demás elementos cómicos y tristes que expresan sus personajes. Sailor Moon: Domee Shi ha mencionado que la transformación de Mei en panda está totalmente inspirada en las secuencias de transformación de Sailor Moon (2002), ánime del cuál también retoma elementos de su estética y valores, como la amistad de Mei con sus amigas.

