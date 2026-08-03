Ruta turística de “Deseo”: Cómo viajar desde México a los escenarios de la popular película

Los amantes de las buenas películas de seguro están suscritos a algunas de las tantas plataformas de streaming que existen. Aunque muchos prefieren disfrutar de estas producciones en la gran pantalla de las salas de cine, otros no solo las observan sino que sueñan con ser parte de ellas.

Noticias Veracruz del 30 de julio 2026

Lo señalado tiene relación con la experiencia que están viviendo muchos amantes del séptimo arte con el turismo cinematográfico ya que inician viajes con destino a los lugares en donde sus películas favoritas fueron rodadas. Al respecto, hoy pondremos de relieve un filme de Netflix y te contaremos cómo conocer sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Deseo”?

La película que no deja de sumar visualizaciones en México es “Deseo”, una producción dirigida por Teresa Simone y que puede hallarse en el catálogo de Netflix. Fue estrenada a mediados de julio y ha logrado atrapar a las grandes audiencias con su trama de thriller psicológico y drama erótico.

“Deseo” es una coproducción entre México y España pero el mayor caudal de escenas se filmó en suelo azteca. La Ciudad de México, sus alrededores y la Riviera Maya (Cancún) aparecen entre las locaciones elegidas para el desarrollo de esta historia.

Ruta “Deseo”

Teniendo en cuenta los lugares elegidos para el rodaje de “Deseo”, quienes habitan en México tienen mejores chances de visitar las locaciones de la película. Ante esto, a continuación se detalla una guía de viaje para llevar la experiencia de la pantalla a la vida real:

El encanto urbano y bohemio en Ciudad de México

Locaciones clave para visitar



Colonia Roma y Colonia Condesa: Calles arboladas, casonas de estilo porfiriano y Art Déco, galerías de arte y cafés al aire libre que ambientan el tono íntimo y dramático de la producción.

Coyoacán: Sus plazuelas tradicionales, empedrados y centros culturales sirvieron para capturar la atmósfera romántica y nostálgica del film.

Centros Históricos y Foros: Fachadas monumentales y espacios teatrales o galerías de arte de la capital.

Cómo moverse en CDMX



Transporte público: El Metro y el Metrobús son ideales para desplazarse entre la Roma, Condesa y el Centro Histórico.

A Coyoacán: Puedes tomar la Línea 3 del Metro hasta Coyoacán o Viveros y caminar o tomar un autobús local.

Taxis de aplicación / Rideshare: Uber o Didi resultan muy cómodos para moverse entre barrios de noche o con equipaje.

Transición: Cómo viajar de Ciudad de México a Cancún

En Avión



Ruta: Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM / MEX) o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA / NLU) hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN).

Tiempo de vuelo: Aprox. 2 horas y 15 minutos.

Aerolíneas: Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus.

En Autobús



Ruta: Desde la Terminal de Autobuses del Sur (Taxqueña) o TAPO hacia Cancún.

Tiempo de viaje: Alrededor de 24 a 26 horas (recomendado solo si buscas hacer paradas en estados del sur como Veracruz, Tabasco o Campeche).

El contraste caribeño en Cancún y la Riviera Maya

Locaciones clave para visitar



Zona Hotelera de Cancún: Playas de arena blanca y complejos turísticos que sirvieron como marco para escenas de encuentro, lujo y relajación.

Playas emblemáticas: Playa Delfines (con su mirador y letras icónicas) y Playa Chac Mool.

Puntos cercanos (Riviera Maya / Puerto Morelos): Escenarios de ambiente natural y tranquilidad costera a pocos minutos de Cancún.

Cómo moverse en Cancún

