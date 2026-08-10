Ruta “Fiesta en la madriguera”: Cómo visitar la hacienda y los paisajes de la película de Manolo Caro

“El viajar es un placer” dice una popular canción y es una gran verdad para una gran porción de los habitantes de este planeta. Muchos han encontrado en el turismo una manera de relajarse y disfrutar de experiencias enriquecedoras, además de las sensaciones que producen el contacto con otras culturas y costumbres.

En este marco, como si lo mencionado fuera poco, muchos le suman a esta experiencia lo que han experimentado al ver series y películas ya que se aventuran a conocer los lugares en donde estas fueron filmadas. Se trata del turismo cinematográfico que no deja de sumar adeptos y que, con ayuda de las plataformas de streaming, tiene una gran cantidad de destinos entre los cuales escoger.

¿Dónde se rodó “Fiesta en la madriguera”?

Elegir a dónde viajar, en el marco del turismo cinematográfico, depende de la serie o película que nos haya gustado y en donde aparezca un lugar que nos haya interesado visitar. UN ejemplo puede ser el filme “Fiesta en la madriguera” que se estrenó en 2024 en Netflix y que se encuentra entre las más vistas en México.

“Fiesta en la madriguera” fue dirigida por Manolo Caro y es una comedia con tintes de drama que ha sido aclamada por las grandes audiencias. Esta película fue filmada principalmente en el estado de Jalisco, con locaciones en la ciudad de Guadalajara y en las zonas metropolitanas.

Ruta “Fiesta en la madriguera”

Teniendo en cuenta que el rodaje de “Fiesta en la madriguera” tuvo como epicentro a México, quienes disfrutaron de este filme en Netflix y se ilusionan con conocer sus locaciones tienen muchas chances de conseguirlo. Para pode hacerlo y no perderse, a continuación se detalla una guía de viaje para vivir un viaje de película:

Jalisco, México – El universo de Tochtli

El ostentoso cautiverio del protagonista y los paisajes del México profundo se filmaron en locaciones del estado de Jalisco, combinando la arquitectura colonial de Guadalajara con los campos agaveros.

Guadalajara: Punto de inicio del recorrido y sede principal de la producción



Qué ver: El centro histórico con sus edificios virreinales, el Hospicio Cabañas y los barrios tradicionales que inspiraron los interiores de la película.

Actividad: Recorrer las zonas residenciales históricas y fincas de la zona metropolitana donde se adaptaron espacios para recrear el palacio privado de Tochtli.

Tequila y los Valles Agaveros: Zona declarada Patrimonio de la Humanidad que aporta el color y la estética distintiva del filme.



Qué ver: Extensos horizontes cubiertos de agave azul y haciendas históricas con patios centrales, arquerías de piedra y amplios jardines.

Actividad: Visitar las antiguas fincas destiladoras para conocer la arquitectura tradicional del siglo XIX y explorar los senderos entre los campos de agave al atardecer.

Namibia – La expedición por el hipopótamo enano

Las escenas del viaje internacional en busca del exótico animal no se filmaron en Liberia, sino en la verdosa región de Zambezi, en el extremo noreste de Namibia, a orillas del río Zambeze.

Katima Mulilo y la región de Zambezi: Una franja tropical que contrasta con los desiertos del resto del país.

