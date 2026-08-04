Dónde se filmó “Ya no estoy aquí”: Guía paso a paso para recorrer sus locaciones en México
Ruta “Ya no estoy aquí”. Cómo visitar las locaciones reales de la película filmada en México.
Comenzó el mes de agosto y muchas personas intentarán renovar sus rutinas, darle rienda suelta a nuevos proyectos o, por qué no, planear algún viaje de esparcimiento. En este último caso, el turismo cinematográfico está tomando el protagonismo por lo que los destinos pueden elegirse por catálogo.
Noticias Nayarit del 31 de julio 2026
Lo señalado obedece a que este tipo de turismo propone visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas. Por lo tanto, los destinos a visitar los encontramos en las producciones de plataformas de streaming como Netflix que cuentan con variados catálogos y en donde se muestras locaciones de distintos rincones del mundo.
¿Dónde se rodó “Ya no estoy aquí”?
En base a lo señalado anteriormente, los usuarios de Netflix tienen grandes chances de recorrer las locaciones de una película que no deja de sumar visualizaciones. Se trata de “Ya no estoy aquí”, un filme dirigido por Fernando Frías de la Parra y que llegó a la plataforma en 2020.
@juan.amonda
Ya no estoy aquí (2019) – Fernando Frías de la Parra Identidad, desarraigo y cumbia rebajada. Una mirada profunda sobre lo que se pierde cuando te obligan a irte, y lo que duele cuando ya no encajás en ningún lado. Una de las películas mexicanas más potentes de los últimos años. Disponible en Netflix. #YaNoEstoyAquí #FernandoFrías #CineMexicano #CumbiaRebajada #Películas #CineLatinoamericano #Migración #Identidad #Peliculas #Reseñas #Recomendaciones♬ original sound rain - Juan Amonda
“Ya no estoy aquí” ofrece una trama muy atrapante y, en distintas escenas, muestra lugares reales de México y Estados Unidos. En suelo azteca, las locaciones elegidas pertenecen a la zona metropolitana de Monterrey, mientras que en Estados Unidos hubo grabaciones en Queens, Brooklyn y Manhattan.
Ruta “Ya no estoy aquí”
Retomando lo que propone el turismo cinematográfico, quienes disfrutaron de “Ya no estoy aquí” seguramente se sentirían parte de la película si visitan algunas de sus locaciones. Es por eso que a continuación se detalla una guía de viaje para recorrer las locaciones vistas en la pantalla:
Principales locaciones en Monterrey
- Colonia Independencia ("La Indepe"): El corazón geográfico de la película. Es donde viven Ulises y varios miembros de la pandilla Los Terrikolas. Destaca por sus escalinatas, miradores y pasillos elevados en las faldas de la Loma Larga.
- Colonia Campestre Altamira: Zona contigua a La Indepe, famosa por sus vistas panorámicas del centro de Monterrey y por los rincones donde los jóvenes se reunían a bailar cumbia rebajada.
- Barrio Antiguo y Centro de Monterrey: Escenario de las caminatas de los personajes, mercados locales y zonas donde vendían cassettes o CDs de música tropical.
- Macroplaza y Puente San Luisito: Conecta el centro con la Colonia Independencia a través del río Santa Catarina.
Guía paso a paso para recorrer las locaciones
- Inicia en el Centro Histórico y Barrio Antiguo: Comienza tu recorrido en el Barrio Antiguo de Monterrey. Explora las calles peatonalizadas como Morelos, donde históricamente se concentraba el comercio callejero de música, cassettes y ropa urbana característica de las tribus urbanas regiomontanas.
- Cruza por el Puente Papa / San Luisito: Camina desde la Macroplaza hacia el Puente San Luisito (conocido popularmente por las visitas del Papa Juan Pablo II). Este puente cruza el Río Santa Catarina y marca la entrada histórica a la Colonia Independencia.
- Explora las faldas de la Colonia Independencia: Avanza por la calle Castelar e internate hacia las escalinatas principales de la colonia. Aquí filmaron múltiples tomas de Ulises caminando con su grabadora y conviviendo con su grupo de amigos.
- Miradores de la Loma Larga y Campestre Altamira: Subiendo hacia la parte alta de la ladera se encuentran los puntos desde donde se aprecia todo el skyline de Monterrey frente al Cerro de la Silla. En estos descansos y terrazas de concreto grabaron las secuencias clave de baile a ritmo de cumbia frenada.