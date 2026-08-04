Dónde se filmó “Ya no estoy aquí”: Guía paso a paso para recorrer sus locaciones en México

Comenzó el mes de agosto y muchas personas intentarán renovar sus rutinas, darle rienda suelta a nuevos proyectos o, por qué no, planear algún viaje de esparcimiento. En este último caso, el turismo cinematográfico está tomando el protagonismo por lo que los destinos pueden elegirse por catálogo.

Noticias Nayarit del 31 de julio 2026

Lo señalado obedece a que este tipo de turismo propone visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas. Por lo tanto, los destinos a visitar los encontramos en las producciones de plataformas de streaming como Netflix que cuentan con variados catálogos y en donde se muestras locaciones de distintos rincones del mundo.

¿Dónde se rodó “Ya no estoy aquí”?

En base a lo señalado anteriormente, los usuarios de Netflix tienen grandes chances de recorrer las locaciones de una película que no deja de sumar visualizaciones. Se trata de “Ya no estoy aquí”, un filme dirigido por Fernando Frías de la Parra y que llegó a la plataforma en 2020.

@juan.amonda Ya no estoy aquí (2019) – Fernando Frías de la Parra Identidad, desarraigo y cumbia rebajada. Una mirada profunda sobre lo que se pierde cuando te obligan a irte, y lo que duele cuando ya no encajás en ningún lado. Una de las películas mexicanas más potentes de los últimos años. Disponible en Netflix. #YaNoEstoyAquí #FernandoFrías #CineMexicano #CumbiaRebajada #Películas #CineLatinoamericano #Migración #Identidad #Peliculas #Reseñas #Recomendaciones ♬ original sound rain - Juan Amonda

“Ya no estoy aquí” ofrece una trama muy atrapante y, en distintas escenas, muestra lugares reales de México y Estados Unidos. En suelo azteca, las locaciones elegidas pertenecen a la zona metropolitana de Monterrey, mientras que en Estados Unidos hubo grabaciones en Queens, Brooklyn y Manhattan.

Ruta “Ya no estoy aquí”

Retomando lo que propone el turismo cinematográfico, quienes disfrutaron de “Ya no estoy aquí” seguramente se sentirían parte de la película si visitan algunas de sus locaciones. Es por eso que a continuación se detalla una guía de viaje para recorrer las locaciones vistas en la pantalla:

Principales locaciones en Monterrey

Colonia Independencia ("La Indepe"): El corazón geográfico de la película. Es donde viven Ulises y varios miembros de la pandilla Los Terrikolas. Destaca por sus escalinatas, miradores y pasillos elevados en las faldas de la Loma Larga.

Colonia Campestre Altamira: Zona contigua a La Indepe, famosa por sus vistas panorámicas del centro de Monterrey y por los rincones donde los jóvenes se reunían a bailar cumbia rebajada.

Barrio Antiguo y Centro de Monterrey: Escenario de las caminatas de los personajes, mercados locales y zonas donde vendían cassettes o CDs de música tropical.

Macroplaza y Puente San Luisito: Conecta el centro con la Colonia Independencia a través del río Santa Catarina.

Guía paso a paso para recorrer las locaciones