Revelan secretos de El diablo viste a la moda a 15 años de su estreno.

El diablo viste a la moda cumple 15 años y sus protagonistas han revelado los secretos de la icónica película que marcó una época, que es fuente de cientos de memes y que marcó un antes y un después en la carrera de Anne Hathaway.

Los actores se reunieron mediante zoom para un especial que la revista Entertainment Weekly realizó por conmemorarse un aniversario más del film.

Uno de los primeros que habló fue Adrian Grenier quien interpreta al novio que deja a Andy (Hathaway) porque está muy ocupada con su trabajo. El actor reconoció que no se había dado cuenta que su personaje no era tan bueno como él pensaba, quizás porque cuando se filmó la película él era tan inmaduro como el personaje que representaba.

El director de la película descartó que pueda haber una secuela del film porque ya todo está dicho, pero agregó “nunca digas nunca” y dejó abierta una pequeña puerta que ilusionó a los fanáticos de la cinta.

Además, Anne Hathaway confirmó que ella no fue la primera opción para representar su papel. En realidad Fox pensó en toda una lista de actrices que incluyeron, por ejemplo, a Scarlett Johansson y especialmente a Rachel McAdams.

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Como Rachel rechazó en más de una oportunidad interpretar a Andy, la asistente de Meryl Streep en la ficción, los productores terminaron optando por Anne Hathaway que había luchado constantemente por lograr ese papel y, finalmente, lo consiguió.

Meryl Streep, que interpreta a Miranda Priestly, fue quien tuvo un peso decisivo para que eligieran a Anne ya que la había visto en Secreto en la montaña y dijo que era una actriz con mucho potencial.

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