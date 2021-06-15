Adolescente recrea escena de Toy Story 3 y se hace viral. (VIDEO)

Una de las frases más emblemáticas de Toy Story, es "Adiós, vaquero". Fue en el final de la tercera entrega de la saga cuando Woody se despide de Andy, quien deja su casa para ir a la universidad.

La escena que arrancó más de una lágrima, se hizo tendencia en redes sociales, luego de que un adolescente compartiera una fotografía tras celebrar su graduación de la preparatoria.

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El nombre de este joven es Josiah Robles, quien recientemente terminó el colegio en el condado de Somerset, Texas, y ahora dará un gran paso al estudiar en la Universidad Baylor, pero antes de emprender esta nueva e increíble aventura, recibió una tierna despedida de sus amigos de toda la vida y quienes siempre lo han acompañado en cada una de las etapas de su vida.

La emotiva despedida al estilo Toy Story

De esta forma, su familia creyó que sería una buena idea fotografiar al recién graduado con una foto que se hizo viral con sus juguetes de los personajes de Toy Story diciéndole adiós como lo hicieron en la cinta de Pixar con Andy, el protagonista al final de la tercera entrega.

Esta conmovedora imagen muestra al joven caminando mientras detrás de él están aquellos juguetes con los que compartió muchas aventuras y emociones, deseándole lo mejor para esta nueva etapa que emprende en su vida profesional.

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La imagen se viralizó de forma inmediata y logró que varios de los internautas recordaran aquella etapa donde la película Toy Story que marcó su infancia; por otro lado, las reacciones no se hicieron esperar pues algunos sonrieron al recordar esta emblemática escena.

