Número telefónico maldito
Este número telefónico de Bulgaria ha tenido varios dueños y todos han muertoTEASER
El número 0888 888 888 está maldito, este número telefónico de Bulgaria ha tenido varios dueños y todos han muerto, el primero fue el director de la compañía telefónica poseedora del número, después de su muerte, el número pasó a un hombre llamado Konstantin Dimitrov conocido gángster de ese país que falleció poco después en un tiroteo, el número volvió a pasar ahora a un empresario de nombre Konstantin Dishliev, quien fue asesinado fuera de un restaurante, después de esa muerte, la compañía telefónica decidió suspender el número permanentemente.
Maldiciones o desafortunadas coincidencias, tú tienes la última palabra, pero nunca está de más saberlo, nunca sobra protegerse.
¡Difícil de Creer!