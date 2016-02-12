El 21 de septiembre de 1912 el mago Harry Houdini presentó por primera vez su acto más famoso llamado la tortura de agua china, consistía en un cubo transparente lleno de agua, el mago se introducía en el y tenia que escapar. A pesar de su nombre, este acto no tenía origen chino, pero tal vez se inspiró en algunas torturas antiguas de ese país, hablemos de la tortura china.

La tortura china más famosa que se conoce es aquella en la que una gota de agua cae constantemente sobre la cabeza de un prisionero hasta volverlo loco o hacerle un agujero en el cráneo, y aunque no hay pruebas concretas acerca de su aplicación, se sigue relacionando con la cultura de la China antigua, y si te preguntas si este método funciona, la respuesta es sí, una gota de agua es capaz de hacer que un prisionero pierda la razón, sobre todo si el goteo no es constante, para no acostumbrar al torturado al ritmo del agua.

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Otra técnica de tortura tradicional es una donde los dedos de las manos o los pies, eran colocados sobre una superficie plana y luego eran aplastados por pedazos de madera.

El Pao Luo consistía en hacer que una persona caminara descalza sobre una placa de metal al rojo vivo, por supuesto la mayoría de las veces las quemaduras eran mortales debido a las infecciones que generaban, y hablando de pies descalzos mencionemos una de las torturas más inusuales de la antigua china, las cosquillas en las plantas de los pies Leer nota

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Otra técnica de tortura consistía en amarrar las extremidades de cada víctima a cuatro caballos, los cuales corrían en distintas direcciones hasta despedazarlo.

Se tienen reportes de otros métodos muy crueles de tortura como el desollar vivos a los oficiales corruptos, es decir, arrancarles la piel. Estos oficiales corruptos eran mantenidos con vida el tiempo suficiente como para ser víctimas de dolores terribles.

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En otros casos la lengua era cortada, la dolorosa técnica de introducir estacas de bambú muy afiladas bajo las uñas y la conocida muerte por mil heridas, en la que el verdugo tenía la responsabilidad de mantener viva a la víctima con el fin de que pudiera ser herida con armas filosas durante mucho tiempo, si el prisionero moría pronto entonces el verdugo era castigado duramente.

Un método no comprobado pero que se habla en algunos relatos es el de atar a un hombre de preferencia muy gordo y luego hacerle un agujero en el abdomen, después la grasa de su cuerpo era quemada con una antorcha hasta que llegaba la muerte.Por fortuna esas técnicas de tortura en China ya no se practican, pero en el mundo la tortura es un tema que e suma práctica muy común, algunos piensa que las técnicas sólo se han modernizado.

¡Difícil de Creer!