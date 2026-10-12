Hoy en Disney+: una de las mejores películas de terror de acuerdo a Entertainment Weekly y que obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar

Octubre se encuentra en su paso dentro del calendario y muchos sienten las vibras halloweenescas de 2026, por eso algunos catalogan este filme como parte de la amplia baraja del terror. Fue nominada a cinco categorías de Los Oscars y ganó a mejor actriz. Disfruta de este thriller psicológico, pues El Cisne Negro está disponible en Disney+ y puedes gozar de una gran película protagonizada por la legendaria Natalie Portman.

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¿De qué trata la película de terror, El Cisne Negro?

La película multi nominada a los Premios Oscar se estrenó en 2010, dirigida por Darren Anorfsky y protagonizada por Portman de 29 años, quien hizo una de sus interpretaciones más recordadas. Allí dio vida a Nina, quien era una bailarina de Nueva York que termina involucrada en el protagónico del Lago de los Cisnes.

Las diferentes presiones (madre, director y competencia por el papel contra Lily) hacen que una prueba actoral ya difícil, se convierta en una aventura en lo más oscuro de su ser. Dicha tensión la lleva a la paranoia, alucinaciones y se ve completamente envuelta en la zona más tenebrosa de ella misma. Todo para interpretar un gran montaje teatral.

Como se indicó, muchos probablemente no la pongan como una película de terror, pero El Cisne Negro logró un producto final lleno de suspenso y sensaciones dignas de las mejores películas del género y sus correspondientes subgéneros. De hecho, Natalie Portman ganó el Oscar a mejor actriz por dicha interpretación… que fue ampliamente laureada.

¿A qué premios fue nominada el Cisne Negro… película de terror?

Tras su estreno, La Academia y el público en general amó el filme y eso le valió a estar nominado en cinco categorías para Los Oscar de 2011. Aunque fue evidente el impacto generado, solamente Portman logró levantar la estatuilla como la mejor actriz.

Mejor Actriz: Natalie Portman - Ganadora

Mejor Película: Mike Medavoy, Brian Oliver y Scott Franklin - Nominada

Mejor Director: Darren Aronofsky - Nominado

Mejor Fotografía: Matthew Libatique - Nominado