Disney-Pixar presentan el tráiler de su nueva película RED.

Disney-Pixar por fin revelaron el nuevo tráiler y póster de su cinta RED, una producción dirigida por Dome Shi que fue la ganadora del Oscar en 2018 con el corto BAO.

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Este nuevo proyecto es una comedia llena de fantasía que promete llenarnos de diversión el próximo año.

La cinta tiene como protagonista a Mei Lee, una niña de 13 años que es bastante ingenua y tiene que luchar con el caos de la adolescencia, por lo que enfrenta el debate de seguir siendo obediente con su madre.

La joven actriz Rosalie Chiang reveló que prestará su voz en la versión en inglés a Mei Lee. Además, Sandra Oh es la voz en inglés a Ming, la madre sobreprotectora y un poco autoritaria de Mei Lee. Ella nunca está lejos de su hija, una realidad desafortunada para la adolescente.

Una boy band en la película

De acuerdo con la directora Domee Shi, es prácticamente obligatorio incluir una boy band en la historia de una joven con 13 años de la década del 2000.

Necesitábamos que nuestro personaje Mei estuviera obsesionado con algo que su madre no aprobara. Las boy band fueron el primer paso hacia el mundo de los chicos para muchas chicas de esa edad

Por lo que en la nueva película RED tendremos el honor de conocer a la primera boy band de Pixar, lo que sin duda es algo completamente nuevo en las producciones de la compañía.

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La nueva película de Pixar se estrenará en la pantalla grande en marzo de 2022 y se espera que sea un éxito más de la empresa de animación.