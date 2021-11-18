¿En qué película además de Monsters Inc. aparece la pequeña Boo?

Desde hace tiempo, se ha revelado que Toy Story 4 está llena de pequeñas referencias y tributos a otras películas de Pixar.

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En ella se menciona que existen elementos que conectan una historia con otra; incluso Pixar ha dicho en algunas ocasiones que todas sus películas tienen lugar en el mismo universo.

Por lo tanto, Andy y Bonnie podrían ser vecinos de Miguel de Coco o hasta de la pequeña Boo de Monsters Inc.

Los fieles seguidores de Pixar mencionan que la compañía pone a prueba la capacidad de atención en los detalles; por eso en Toy Story 4 se mostró una serie de personajes a favor de la diversidad, pero también dejó ver recuerdos de los orígenes de Pixar.

La aparición de Boo en otra cinta de Pixar

El director de la película dijo que Toy Story 4 tiene por lo menos 100 referencias ocultas que los fanáticos tienen que descubrir. Lo que no reveló fue que en la nueva clase de Bonnie podríamos ver a otra niñita famosa del estudio, Boo de Monsters Inc.

De acuerdo con el público, Boo es compañera de Bonnie. Aunque es un poco más grande de lo que la recordamos, sigue usando una camisa de color morado y lleva el mismo peinado que usaba en la película.

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