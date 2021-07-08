5 curiosidades que no sabías de la película Sing: ¡ven y canta!

Muy pronto se estrenará la nueva película de Sing, donde un grupo de mascotas canta. Para esta secuela se espera la participación de grandes estrellas como Chayanne.

Sin duda, las expectativas sobre esta cinta están en la nubes, por lo que a continuación te presentamos las curiosidades de la primera parte.

En principio, recordemos que la película está protagonizada por Buster Moon, un koala que preside lo que alguna vez fue un teatro y que, ahora, buscará dar el mejor espectáculo de todos los tiempos.

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Los productores de Illumination, la firma que realiza la película, han sido desde los comienzos del estudio Chris Meldandri y Janet Healy. Chris viajó a Inglaterra para reunirse con otro productor que le mostró una imagen de cuatro koalas y le dijo que lo imaginara sosteniendo un micrófono y así surgió la idea de crear la película.

Una de las cosas que hace atractivos a estos personajes, es que luchan con sus problemas cotidianos como cualquier persona del mundo real: se sienten descuidados por sus familias, están preocupados por sus cuentas y deben superar obstáculos que impiden la felicidad.

En este sentido, los productores de la película decidieron que el mundo de los personajes, pese a que fueran animales, debía estar basado en el mundo real de los humanos.

La película está ambientada en una ciudad moderna, como puede ser Los Ángeles o Miami, para crear un entorno gráfico y una alusión al teatro.

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La primera de las cintas es sumamente atractiva porque incluye más de 65 canciones exitosas como clásicos de Frank Sinatra hasta modernos pops como los de Katy Perry.

