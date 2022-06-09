Doctor Strange: 5 momentos claves del personaje en el Universo Marvel.
‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ conquistó a los cinéfilos; sin embargo, muchos de ellos desconocen momentos claves del personaje en el Universo Marvel.
Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenó el pasado 5 de mayo de 2022, bajo la dirección de Sam Raimi y la producción de Kevin Feige.
La cinta cuenta con la participación de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, junto a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xóchitl Gómez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.
Benedict Cumberbatch da vida al personaje del Doctor Strange, recibiendo opiniones favorables de la crítica y de los cinéfilos.
Por si fuera poco, Doctor Strange tiene algunos momentos clave en el Universo Cinematográfico de Marvel que te contamos a continuación.
¿De qué trata 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'?
Doctor Strange viaja a través del multiverso para proteger a América Chávez de Wanda Maximoff; sin embargo, América es una adolescente capaz de viajar por el multiverso.
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Estos son los momentos claves de Doctor Strange en el UCM
- Doctor Stephen Strange sufrió un accidente que lo dejó sin la movilidad de una mano. El personaje conoció a Ancestral en Nepal, pero ella se negó a ayudarlo hasta que renunciara a su egoísmo y abriera su mente a una verdad superior.
- El protagonista también cuenta con múltiples objetos para convertirse en un experto de las artes místicas. Tiene la Capa de Levitación, el Anillo de Honda y el Ojo de Agamotto, cuyos poderes hacen que adquiera habilidades mágicas extremadamente poderosas.
- Doctor Strange se ha mostrado como un buen negociante, pues llega a un acuerdo con Dormammu para eliminar a los Fantásticos y jure no volver a atacar la Tierra. Doctor Strange usa el poder del Ojo de Agamotto para retroceder el tiempo.
- Doctor Strange debe hacer un seguimiento de los visitantes de otros mundos al planeta Tierra, así que busca a su padre Odín con ayuda de Thor y Loki.
- Doctor Strange viaja con Iron Man y Spider-Man al planeta natal de Thanos con la finalidad de proteger la Gema del Tiempo. Hay un momento en que el personaje detiene la pelea de Thanos y le entrega el Ojo de Agamotto para salvar la vida de Stark.
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