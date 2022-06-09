Doctor Strange: 5 momentos claves del personaje en el Universo Marvel.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenó el pasado 5 de mayo de 2022, bajo la dirección de Sam Raimi y la producción de Kevin Feige.

La cinta cuenta con la participación de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, junto a Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xóchitl Gómez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

Benedict Cumberbatch da vida al personaje del Doctor Strange, recibiendo opiniones favorables de la crítica y de los cinéfilos.

Por si fuera poco, Doctor Strange tiene algunos momentos clave en el Universo Cinematográfico de Marvel que te contamos a continuación.

¿De qué trata 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'? Doctor Strange viaja a través del multiverso para proteger a América Chávez de Wanda Maximoff; sin embargo, América es una adolescente capaz de viajar por el multiverso.

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Estos son los momentos claves de Doctor Strange en el UCM

Doctor Stephen Strange sufrió un accidente que lo dejó sin la movilidad de una mano. El personaje conoció a Ancestral en Nepal, pero ella se negó a ayudarlo hasta que renunciara a su egoísmo y abriera su mente a una verdad superior.

El protagonista también cuenta con múltiples objetos para convertirse en un experto de las artes místicas. Tiene la Capa de Levitación, el Anillo de Honda y el Ojo de Agamotto, cuyos poderes hacen que adquiera habilidades mágicas extremadamente poderosas.

Doctor Strange se ha mostrado como un buen negociante, pues llega a un acuerdo con Dormammu para eliminar a los Fantásticos y jure no volver a atacar la Tierra. Doctor Strange usa el poder del Ojo de Agamotto para retroceder el tiempo.

Doctor Strange debe hacer un seguimiento de los visitantes de otros mundos al planeta Tierra, así que busca a su padre Odín con ayuda de Thor y Loki.

Doctor Strange viaja con Iron Man y Spider-Man al planeta natal de Thanos con la finalidad de proteger la Gema del Tiempo. Hay un momento en que el personaje detiene la pelea de Thanos y le entrega el Ojo de Agamotto para salvar la vida de Stark.

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