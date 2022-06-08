¡Vuelve el terror! Con la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta El Podcast.

"Lo que la gente cuenta" es un programa que se ha sabido posicionar dentro del gusto de los televidentes gracias a sus historias sobrenaturales llenas de terror y suspenso; sin embargo, su versión sonora también ha tenido un gran éxito, prueba de ello es nuestro aterrador podcast que está disponible en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Music y loquelagentecuenta.tv.

Este espeluznante podcast es conducido por Rubén Moya, locutor cuya característica voz le imprime un sello especial y tétrico a cada una de las historias que sin duda alguna le ponen los pelos de punta a más de uno con sus aterradoras historias.

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Apariciones misteriosas, psicofonías inexplicables, objetos que se mueven sin razón alguna de un lado a otro, son solo algunas de las cosas que podrás escuchar en nuestro exitoso podcast de “Lo que la gente cuenta” a través de experiencias sonoras que atraparán tus sentidos y te paralizarán de miedo.

|Foto: Spotify

Compártenos tu experiencia más aterradora

Todos alguna vez hemos experimentado el miedo, por ello, te invitamos a que nos compartas tu historia real más aterradora para la segunda temporada del podcast a través de la app de TV Azteca en Vivo o del sitio loquelagentecuenta.tv. Todos tenemos una historia aterradora, ¿cuál es la tuya?

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Vive el miedo en su máxima expresión y déjate llevar por nuestros relatos llenos de sucesos sobrenaturales y inexplicables basados en mitos o leyendas urbanas que han pasado de generación en generación y siguen vigentes hasta nuestros días, y que hasta la fecha siguen atemorizando a más de uno.

¿Quién dijo miedo? Escucha el podcast de “Lo que la gente cuenta” a través de plataformas digitales como Spotify, Apple Music y loquelagentecuenta.tv.