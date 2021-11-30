Salen a la luz detalles inéditos de la película Toy Story 4.

Jonas Rivera, productor de Toy Story 4, reveló detalles inéditos de la saga animada para el portal BBC Mundo. Recordemos que el joven inició su trabajo en Pixar como becario; sin embargo ascendió rápidamente como parte del equipo creativo.

¿Cuál fue el principal reto de Toy Story 4?

Jonas Rivera aseguró que fue difícil crear la cuarta película de Toy Story, ya que muchos consideraron que la tercera cinta tuvo un final “perfecto”.

Cuando terminamos la tercera película, llegó la idea de hacer una cuarta parte y enseguida empezamos a desarrollarla para encontrarnos con que lo más difícil era desarrollar la historia porque creían que la tercera ya había tenido el final perfecto de una saga

Sin embargo, el reto fue darle un nuevo sentido a los juguetes, por ello todos los personajes se enfrentan a la idea de volverse obsoletos y perder el propósito una vez que sus dueños crecen.

La cuarta entrega de Toy Story está cargada de nostalgia

Jonas Rivera confesó que la primera producción de Toy Story contó con la presencia de jóvenes creativos, incluso adolescentes que se convirtieron en adultos exitosos.

Aquellos jóvenes crecieron con cada película de Toy Story y formó parte de su etapa adulta. Por ende, Toy Story 4 está cargada de nostalgia y emotividad.

“Hace 25 años salió la primera película y todavía dentro de Pixar hay personas, incluido yo, que trabajamos en el primer proyecto”, expresó.

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Así es la exigencia en las oficinas de Pixar

Jonas Rivera asegura que todo el equipo creativo se somete a un proceso llamado Braintrust. Se trata de una junta donde diferentes directores, escritores, ilustradores, productores y otros artistas se juntan para criticar el trabajo ajeno.

La junta tiene como propósito destacar los errores de la película en puerta y hacer fuertes críticas con el fin de mejorar.

“Entre 4 y 5 horas nos encerramos en una oficina, mostramos una maqueta de 90 minutos y pedimos opiniones de todos. Confiamos en ellos para que sean honestos y hagan de público con el fin de que la película mejore”, confiesa Jonas asegurando que el objetivo es impulsar la excelencia y acabar con la mediocridad".

El secreto detrás de la tienda de antigüedades

Jonas Rivera confirma que en las oficinas de Pixar existe una reserva digital, donde se guardan objetos computarizados como tazas, relojes, espejos, dulces, sillas, maquillaje y todo lo que te puedas imaginas.

"Le llamamos digital backlog (reserva digital) y es la acumulación de diferentes modelos diseñados en computadora", añade Rivera.

Toy Story 4 transcurre en una tienda de antigüedades, donde aparece la malvada muñeca Gaby Gaby. Este establecimiento antiguo está lleno de objetos de la reserva digital, incluyendo artículos de Brave, Up, Monsters Inc. y más.

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