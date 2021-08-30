“Don Gato y su pandilla”: fracaso en EUA y éxito en Latinoamérica.

“Don Gato y su pandilla”, es una serie animada creada por los estudios de animación Hanna-Barbera, la cual llego en horario estelar para la cadena ABC con la intención de igualar a series como “Los Supersónicos”, “Los Picapiedras” y “El Oso Yogui”, pero esta no tuvo el éxito esperado por lo cual solo se emitieron 30 episodios. Sorpresivamente el éxito de la serie llegaría tiempo después en Latinoamérica acompañada de un gran trabajo de doblaje.

A pesar de ser considerada un producto infantil, la serie se emitió en horario estelar siendo un rotundo fracaso para la productora la cual solo emitió 30 episodios, entre el 27 de septiembre de 1961 y el 18 de abril de 1962. Al poco tiempo fue estrenada en el Reino Unido, bajo el nombre de “Boss Cat”, debido a una marca de alimento para gatos, sorpresivamente tuvo mejor aceptación que en los Estados Unidos. Posteriormente fue doblada al español y se convirtió en un gran éxito en Latinoamérica, principalmente en México, donde hasta la actualidad es recordada y amada por muchas personas.

El gran líder.

'Don Gato' era un líder carismático y con grandes anhelos de grandeza, a pesar de no tener nada él siempre quería encajar en la sociedad y tener los grandes lujos sin importar cuanto le costara, esto le sirvió como inspiración para su grupo, los cuales nunca lo dejaron solo ya que siempre buscaba cumplir sus sueños y el de sus amigos.

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La pandilla.

'Don Gato' siempre estuvo acompañado de sus 5 entrañables amigos, cada uno con características y roles específicos que hacían de este grupo una pandilla sin igual.

'Benito Bodoque', el gato de color azul era el más pequeño del grupo, un gato con gran nobleza, creativo y bastante ingenuo.

'Cucho', el gato de color rosa, con una personalidad sensible y romántica. Usualmente fungía como la mano derecha de Don gato.

'Panza', el gato de color naranja y bufanda blanca. Era el gato más vanidoso ya que era el que más se interesaba por su apariencia y el que constantemente tenia citas con las gatas del vecindario.

'Espanto', era de color verde con corbata negra. Personificaba el estereotipo juvenil de la época, tocaba jazz, disfrutaba de obras literarias y de la buena comida, a menudo se le vinculaba con las pandillas y la holgazanería.

'Demóstenes', el gato de color naranja más oscuro, que viste playera violeta. Se percibía como el gato más débil del grupo aunque siempre funcionaba con gran aliado en los planes de Don gato. Recibe su nombre de un personaje de la antigua Grecia que al igual que el gato era tartamudo.

La policía y su rol de la época.

El personaje del 'Oficial Matute' se caracterizaba por ser un policía muy recto aunque torpe, al cual siempre le molestaba la presencia de la pandilla en el callejón, por lo cual siempre estaba intentando atraparlos pero siempre fallaba y terminaba cayendo en las trampas de 'Don Gato'. Con el tiempo se llegó a entablar una relación de amor-odio entre 'Matute' y 'Don Gato'. Este enfrentamiento surge en una época en la que la policía y los grupos de gángsters se encontraban en constate conflicto y era evidenciados por los diarios neoyorquinos, por lo cual el mensaje de la serie no dejaba bien parada a la policía.

El rol femenino.

Llama mucho la atención la escasa participación de la figura femenina en la serie, ya que el rol protagónico era tomando por los varones, el rol femenino aparecía muy pocas veces y se limitaba solo a temas de amor y las tareas domésticas.

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Condenado a fracasar.

La temática de la serie daba un cambio radical al cómo se venían manejando las series anteriores, “Los Picapiedra y “Los Supersónicos” por ejemplo, las cuales era temas familiares y problemáticas cotidianas. En el caso de “Don Gato y su pandilla” trataba de un gato soltero, vago, que vivía en las calles y que constantemente se las ingeniaba, a veces con métodos no siempre legales, para poder sobrevivir. En su idioma original se puede notar una jerga popular y callejera por lo cual puede ser la razón que no haya sido aceptada por el público en el momento de su estreno.

El éxito gracias al doblaje.

La versión en español de la serie fue lo que hizo que esta se volviera exitosa, gracias a los excelentes doblajes de Jorge Arvizu (Bugs Bunny, Popeye, el Gato Félix, Maxwell Smart, entre muchos otros), quien le puso la voz a 'Benito' y 'Cucho', tanto en la serie como en la película que fue lanzada en el 2011. La voz de 'Don Gato' estuvo a cargo de Julio Lucena, y Armando Ramírez con 'Demóstenes'. Ellos fueron los que le aportaron a la serie un toque diferente lleno de humor y cierta ternura, de los cuales carecía la serie en el idioma original.

En él años 2015 se estrenó una segunda película, llamada “El inicio de la pandilla”, la cual se trata de una precuela del programa en donde se relata el cómo se conoció la pandilla. Esta cinta fue dedicada a la memoria de Jorge Arvizu quien falleció un año antes.

No te puedes perder "Don Gato y su pandilla" por la pantalla de Azteca 7.