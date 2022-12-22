Dragon Ball: ¿Por qué el Androide 16 no existió en la línea del tiempo de Trunks?

Sin duda alguna que es el anime más famoso del mundo, como también el que más marcó a distintas generaciones, algo inevitable de decir si tenemos en cuenta que a la fecha seguimos hablando de esta realización a pesar de que han pasado años desde la última vez que hubo un nuevo episodio.

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Así, siempre se puede hablar de esto y en esta ocasión explicaremos por qué el Androide 16 no existió en la línea del tiempo de Trunks en Dragon Ball.

Hay que empezar diciendo que los Androides creados por el Dr. Gero son algunos de los más monstruosamente poderosos personajes de Dragon Ball que hayamos visto.

Sin embargo, si existe alguno que destaque por encima de los demás. Ese es Número 16, el tranquilo y pelirrojo ser artificial que fue presentado a lado de Número 17 y 18. Dicho esto, comencemos a hablar de lo que nos convoca.

¿Por qué el Androide 16 no existió en la línea del tiempo en Dragon Ball? Trunks viajó al pasado para prevenir a los Guerreros Z de dos poderosos androides que surgirían de la nada para acabar con la humanidad: estos androides eran Número 17 y Número 18.



Sin embargo, cuando el hijo de Vegeta se trasladó en el tiempo, también cambió de manera sustancial todos los eventos que desembocarían en su propio futuro.



A partir de esto es que Trunks no solo provocó que los Guerreros Z no desaparecieran: también alteró la manera en la que los Androides despertarían.

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De esta manera, Número 17 y Número 18 surgirían de manera prematura, pero no solo eso: los hermanos también provocarían el surgimiento de un tercer Androide: Número 16.

Dichos estos argumentos, la conclusión inevitable es que el Androide Número 16 sí existió en el futuro, solamente que no se dio el momento idóneo para que este hubiera despertado.