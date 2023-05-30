Dragon Ball en Azteca 7: Estas son las películas que podrás ver en junio.

Los guerreros más poderosos del universo van a llegar a la pantalla de Azteca 7, donde está el hogar de Dragon Ball. Todas las aventuras de Goku y sus amigos, siguen junto a nosotros.

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La historia creada por el japonés Akira Toriyama, ha logrado marcar a más de una generación desde su primera aparición hace más de 35 años, donde el escritor de mangas nos revela todas las aventuras de Son Goku y los guerreros que lo acompañan.

Ahora, la señal de Azteca 7 tiene el privilegio de anunciar un maratón de películas de Dragon Ball para que puedan recordar los momentos más felices de tu infancia.

¿Qué películas van a pasar de Dragon Ball y cuándo verlas?

A lo largo de la próxima semana, vamos a tener tres grandes estrenos de películas de Dragon Ball, por lo que no te puedes perder detalle de la programación de Azteca 7.

La primera película en llegar a la pantalla de Azteca 7 es: ‘Dragon Ball Z: La Batalla de Freezer Contra el Padre de Goku’, la cual podrás ver el próximo lunes 5 de junio en punto de las 17:30 horas.

Las emociones van a seguir el martes 6 de junio con el estreno de ‘Dragon Ball: La Leyenda de Sheng Long’, la cual va a ser emitida por la señal de Azteca 7 a las 17:30 horas.

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Para cerrar esta trología de grandes películas, el jueves vamos tener ‘Dragon Ball: La Princesa Durmiente en el Castillo Embrujado’, la cual se va a transmitir por medio de Azteca 7 en punto de las 17:30 horas.

Ahora, tienes todo lo necesario para tener una semana llena de entretenimiento junto a Goku y los guerreros más poderosos.

