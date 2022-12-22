Dragon Ball: La fusión entre Gohan y Trunks que no habías visto.

¿Cuántas veces se ha hablado de esta serie en un nivel que llega a ser impactante como deslumbrante para quienes la vieron como para quienes no? La respuesta es obvia: en numerosas ocasiones. Y en esta oportunidad nos convoca a hablar de la fusión entre Gohan y Trunks que no habías visto en Dragon Ball.

Te puede interesar: Dragon Ball Z: ¿Por qué Freezer nunca necesitó las esferas del dragón para ser inmortal?

A lo largo de los muchos episodios de esta serie los fanáticos de la historia conocieron a los Guerreros más poderosos, pues lograron llevar al límite sus habilidades, pero no lo hicieron solos o tuvieron que recurrir a otras técnicas como lo es la Fusión. A partir de esta introducción pasemos a explicar esta situación.

¿Cómo es la fusión entre Gohan y Trunks en Dragon Ball? Para comenzar hay que decir que las fusiones se deben ejecutar entre personas que tengan casi la misma estatura y el mismo nivel de poder, pero parece que no son los únicos personajes que lo han hecho, aunque no sea de forma canónica.



Ahora bien, en un episodio Gohan y Trunks deben recuperar una Esfera del Dragón que es de color oscuro a través del tiempo.



A partir de esto deben enfrentarse con Slug y Majin Buu, quienes fueron corrompidos por las esferas. Sin embargo, Slug se hace más grande, por lo que ambos héroes deben recurrir a esta gran técnica.

Ambos hacen la Danza de la Fusión para dar paso a Gohanks, por lo que realizan los pasos y nivel su ki con el fin de acabar con la gran rival de esta historia de Dragon Ball.

También te puede interesar: Dragon Ball: ¿Por qué Bulma se enamoró de Vegeta y no de Goku?

Al finalizar esta experiencia podemos decir que esta fusión aparece en su forma básica, como el cabello morado con negro, al igual que los ojos que son similares a los de Trunks.