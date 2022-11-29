Dragon Ball Z: ¿Por qué Freezer nunca necesitó las esferas del dragón para ser inmortal?

La producción japonesa es tal vez la más icónica que ha dado la conocida Tierra del Sol Naciente. Ahora bien, en el marco de esta situación siempre hay preguntas para responder y en esta ocasión nos convoca saber por qué Freezer nunca necesitó las esferas del dragón para ser inmortal en Dragon Ball Z.

Te puede interesar: Dragon Ball Z: ¿Por qué Milk no tiene su nombre original en América Latina?

Vale la pena empezar recordando que este personaje fue presentado como un tirano intergaláctico que tenía dominio sobre varios planetas en todo el cosmos, pero incluso con todo su poder y estatus, seguía siendo un simple mortal.

Esto hizo que deseara las esferas del dragón, pero acabó siendo derrotado por Goku Super Saiyajin. Dado este contexto, pasemos al tema.

¿Por qué Freezer nunca necesitó las esferas del dragón para ser inmortal? En el capítulo 349 los Guerreros Z se enfrentan a los malvados androides que fueron creados por el Dr. Gero.



Androide 17 cuenta que el Dr. Gero convirtió su cuerpo orgánico en una máquina mucho más poderosa para aumentar su fuerza con el beneficio de vivir para siempre, ya que su cuerpo sintético nunca se cansaría, ni envejecería.



Dado este escenario, es que el Dr. Gero convirtió su forma mortal en una máquina inmortal, Freezer bien pudo hacer lo mismo al acceder a tecnología mucho más avanzada.

Es cierto que Mecha Freezer fue una realidad en Dragon Ball Z y no acabó siendo tan poderoso como Dr. Gero, pero bien pudo valerse de las habilidades de Gero al tener un enemigo en común.

También te puede interesar: Dragon Ball Z: Esta es la verdadera razón por la que Vegeta nunca ha superado a Goku.

En definitiva, en esta situación Freezer bien pudo ser inmortal desde un principio sin necesidad de reunir las esferas del dragón, aunque fuese una “inmortalidad a medias”, porque sí puede ser asesinado, al menos puede escapar del paso del tiempo y entrenar hasta convertirse en el más poderoso de todos.