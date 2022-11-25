Dragon Ball Z: Esta es la verdadera razón por la que Vegeta nunca ha superado a Goku.

La producción japonesa a la fecha sigue generando una enorme dosis de interés y para esta oportunidad te traemos cual es la verdadera razón por la que Vegeta nunca ha superado a Goku en Dragon Ball Z.

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Esta realización ha marcado un antes y un después en el mundo de la animación y como tal a la fecha sigue despertando una gran cantidad de atracción entre sus fans.

Ahora bien, al margen de ese aspecto también hay ciertas cuestiones que no fueron respondidas o generaron misterios y esta es una de ellas.

¿Cuál es la verdadera razón por la que Vegeta nunca ha superado a Goku? Con el tiempo se ha dado un motivo por el cual Vegeta nunca ha superado a Goku y el mismo pasa porque hay un episodio, el 235 para ser más precisos, en el que las fuerzas combinadas de Goku, Gohan, Yajirobe y Krillin hacen que Vegeta tenga que huir avergonzada de la Tierra para no morir.



La piedad de Goku evita que Krillin lo ejecutará a Vegeta en ese mismo instante y el momento constituye una de las mayores humillaciones que padece ya que la derrota termina siendo una mancha importante en su historial y la misma le fue difícil de borrar (como también terminó siendo inolvidable para muchos de los fans más apasionados de esta producción).

Esto no tiene que ser algo tan sorpresivo si tenemos en cuenta que la realización de Akira Toriyama siempre tuvo a Goku en un rol prioritario, algo más que entendible si consideramos que es el personaje principal como el mayor emblema que ha tenido esta serie.

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Se trata ni más ni menos que el más popular como el que más identificación ha generado entre los muchos seguidores que a la fecha siguen siendo muy leales a esta producción.