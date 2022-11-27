Dragon Ball Z: ¿Por qué Milk no tiene su nombre original en América Latina?

La producción japonesa es muy popular en varios lados y en particular en nuestro continente donde tienen muchos adeptos que viven con gran pasión a la serie de Dragon Ball Z.

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Ahora bien, hay ciertas dudas y comentarios a realizar y uno de ellos es la verdadera razón por la cual Milk de Dragon Ball Z no tiene su nombre original en América Latina.

Este personaje es la hija del Rey Ox Satán y conoce a toda la familia Z, gracias a que su castillo se estaba incendiando.

El Maestro Roshi salva el día con el Kame Hame Ha y ese mismo instante fue en el que Goku aprende la icónica técnica que tantas veces lo salvó.

¿Cuál es la verdadera razón por la cual Milk no tiene su nombre original en América Latina? En el animé original el nombre de la esposa de Goku es Chi-Chi. Esta unión de sílabas coincide con un coloquialismo en México.



Hay una particularidad que envuelve a la esposa de uno de los guerreros más importantes del universo de Dragon Ball. Milk, en realidad no tiene ese nombre en el manga y animé original escrito por Akira Toriyama.



En nuestro país usan esta misma combinación para llamar a los senos de una mujer. Entonces, evitaron que la palabra Chi-Chi saliera en televisión abierta para unos dibujos animados y por este tema se vieron completamente obligados a renombrarlo en América Latina.

En definitiva, como vemos siempre hay hechos que son enigmáticos o que no han tenido una respuesta concreta a lo largo del tiempo.

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También es una realidad que es posible que situaciones como estas se nos olviden si tenemos en cuenta que son muchos los episodios como los personajes y vivencias que acontecen a lo largo de esta serie que definitivamente fue un antes y un después.