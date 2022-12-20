Dragon Ball Z: ¿Qué son y de qué están hechas las semillas del ermitaño?

La producción japonesa que ha marcado un antes y un después para los fans. Han pasado muchos años desde su estreno, pero la popularidad está vigente como también las teorías y análisis de muchos aspectos. Dicho esto, nos convoca a explicar qué son y de qué están hechas las semillas del ermitaño en Dragon Ball Z.

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Lo primero a expresar es que este alimento son unos comestibles que ayudan a los guerreros a curarse en cuestión de segundos. Este producto medicinal es usado cuando el peleador está malherido o al borde de la muerte.

Es la primera explicación que vale la pena hacer, diciendo que es un gran aliado para los guerreros saiyajin, ya que ellos al recuperarse de una batalla, incrementan su poder, por lo que las lesiones curadas son beneficiosas.

¿Qué son y de qué están hechas las semillas del ermitaño en Dragon Ball Z? Las semillas ayudan a recuperar las fuerzas de inmediato. En general se emplearon tras alguna desastrosa batalla y en un caso así solo es necesario consumir una semilla del ermitaño para recuperar las energías. Sin embargo, ese alimento no cura enfermedades físicas.



Esas semillas son creadas y sembradas por el Maestro Karin, pertenecen a la especie de legumbres comestibles, además, encontrarlas es difícil para los guerreros.



Un claro ejemplo de lo complicado que es hallar las semillas, es cuando Goku es internado tras terminar la lucha con Vegeta, no contaba con este alimento y se perdió momentáneamente el viaje a Namekusei.

Ahora bien, han sido muchas las veces que se han utilizado estos elementos (algo que no tiene que ser del todo sorpresivo para los seguidores más leales).

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Fue empleada por primera vez por Goku, cuando sube a la torre del Maestro Karin y este le da una semilla para que sacie su hambre.

Como segundo ejemplo, Goku le otorga a Piccolo una semilla del ermitaño después de la 23.ª edición del Torneo de las Artes Marciales.