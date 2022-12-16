Dragon Ball Z: Así lucirían los personajes en la vida real.

La producción japonesa ha marcado un antes y un después para muchos de sus fans y ni qué decir para las personas que trabajaron en la realización de este anime. A pesar de que desde hace muchos años no han salido episodios nuevos, el interés persiste y esto se expresa con la duda inevitable de cómo lucirían los personajes de Dragon Ball Z en la vida real.

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Esto viene de la mano del artista HelvecioBNF, que utilizó la aplicación ArtBreeder para conocer cómo se verían todos los personajes de anime en la vida real. No solo está Goku sino también Bulma, Vegeta, Gohan e incluso personajes extraños como Krillin, Mr. Satán o Pan.

¿Cómo lucirían los personajes de Dragon Ball Z en la vida real? Empezando por Goku, hay que decir que se parece mucho a su versión humana, especialmente en cuanto a su rostro, el cabello no cambia mucho con respeto de la versión anime. Siguiendo con la lista vamos con Vegeta y aquí notamos que en su versión humana es bastante común y corriente, aunque si se pueden encontrar algunos rasgos faciales parecidos y sobre todo los gestos serios, algo clásico en el príncipe de los Saiyajin.

Continuemos con Gohan y en esta oportunidad vemos que se parece bastante a su versión humana pues se respeta su color de cabello, ojos y rasgos faciales. En el caso de Goten su cabello resalta notablemente y tiene sus muchas semejanzas con la versión animada.

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Luego tenemos a Pan, la hija de Son Gohan y Videl, quien tiene un papel destacado en la película, es muy similar a su versión humana sobre todo en el cabello, color y rasgos faciales. En el caso de Mr. Satán, hay similitudes entre ambas versiones, empezando por el peinado y el bigote, otro aspecto a destacar son las líneas faciales marcadas en su rostro. Y finalmente mencionaremos a Nappa, quien tiene un parecido considerable con Dwayne Johnson, actor también conocido como La Roca.