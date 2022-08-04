Uno de los actores más convocantes y populares del mundo del cine está por sustentar nuevamente su buena fama entre el público ya que se han divulgado las primeras imágenes de Ryan Reynolds para Deadpool 3.

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Don Saladino compartió dos imágenes junto a Ryan Reynolds. Por lo visto, el actor ya está trabajando en el gimnasio para preparar su rol en Deadpool 3. El preparador físico incluyó un pie de foto que decía “y así comienza…” con un emoji de un círculo rojo y otro de una espada doble. Evidentemente, está confirmando la preparación de la tercera entrega de Wade Wilson, esta vez de la mano de Marvel Studios.

¿Cuáles son las primeras imágenes de Ryan Reynolds para Deadpool 3? Ryan Reynolds ha sido visto en gimnasios ya adaptándose para lo que será su retorno como Wade Wilson a pesar de que la misma producción todavía no ha confirmado su participación.



Si bien ver al protagonista haciendo ejercicio no es para nada anormal, la realidad es que su protagonismo en el tercer tomo de Deadpool es una posibilidad más que buena si consideramos que formó parte de los otros dos tomos así como la popularidad que tiene entre los seguidores de esta franquicia.



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Lo que sigue a esta situación es el inicio del rodaje y el posterior trabajo de promoción a esta tercera parte que no hay por qué pensar que vaya a pasar desapercibida si consideramos que las dos primeras partes tuvieron un buen andar en taquilla como entre los especialistas del cine que le dieron su visto bueno a las anteriores producciones de Marvel.

Rhett Reese y Paul Wernick habían sido los guionistas de las entregas anteriores, pero el cambio por las hermanas Molyneux no duró mucho. Recientemente se anunció que ellos regresarían al proyecto y parece que están más que satisfechos de trabajar con Disney ahora.

El regreso de los escritores no parece implicar ningún retraso en la producción. Contará con Shawn Levy en la dirección en esta ocasión, quien ha trabajado recientemente junto a Ryan Reynolds. Parece que los planes son integrar al personaje en el UCM y ya veremos cómo lo hacen, pero, sin duda, es algo que desde la compra de Fox por parte de Disney todos hemos querido ver.