Dragon Ball Z: ¿Por qué y cuántas veces murió Krillin en toda la historia?

Mucha gente habrá tenido a esta serie como una de sus predilectas en su niñez y por ello vale la pena explicar por qué y cuántas veces murió Krillin en toda la historia de Dragon Ball Z.

A pesar que los fanáticos y fanáticas han tendido a burlarse en muchas oportunidades sobre este aspecto, la realidad es que cuando Krillin muere, generalmente significa que las cosas están en un punto crítico de la historia.

¿Por qué y cuántas veces murió Krillin en toda la historia de Dragon Ball Z?

La primera refiere al momento en que es asesinado por Tambourine. En ese momento de manera inmediata se establece en un tono oscuro que termina arraigado en la serie durante el resto de su ejecución. Desde ese momento Dragon Ball pasa a tener un tono más dramático.

Otra muerte más se da cuando Freezer lo explota. Esto refiere al momento en que Krillin está muerto durante bastante tiempo después de que lo matan al final del 22 Tenkaichi Budokai. La próxima muerte de Krillin sería aún más dramática, pero solo se quedaría muerto por una pelea.

Otra más se relaciona a los androides. Krillin muere junto con el resto del elenco de apoyo, con Gohan de pie como el único superviviente y el único artista marcial que queda para luchar contra los androides. Y finalmente, la última indica que fue comido por Majin Buu. Esto refiere a que después de ser convertido en piedra por Dabra, la relevancia de Krillin en la trama se desploma.

