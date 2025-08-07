Ed Sheeran presenta su nueva canción ‘Little More’ con un video junto a Ron Weasley de Harry Potter como adelanto de su próximo disco

Millones de fans han comparado al cantante Ed Sheeran con el personaje del universo de Harry Potter: Ron Weasley, quien es interpretado por el actor Rupert Grint por su gran parecido físico y este 2025 han vuelto a colaborar juntos en un divertido video musical.

Se trata del nuevo video oficial de la canción ‘Little More’, último adelanto del cantante británico a semanas del lanzamiento de su próximo álbum de estudio que llevará el nombre de ‘Play’.

¿Cómo fue la nueva colaboración de Ed Sheeran y Ron Weasley?

En el video de esta canción se puede ver a Rupert Grint saliendo de prisión, donde habría estado 14 años. (Sí, es una vieja historia que quizá conozcas).

Este divertido vídeo nos deja ver que “Ron Weasley” seguiría pasando por episodios complicados por una obsesión con el cantante, a quien no puede evitar ver en todos lados.

Aunque finalmente logra “aceptar” lo que hay en su mente, no pudimos evitar reír con este divertido video, que de hecho es la continuación de un trabajo de hace más de 14 años.

Ed Sheeran y Rupert Grint juntos 14 años después

La primera vez que estas celebridades trabajaron juntos fue en el videoclip de la canción ‘Lego House’ del disco “+” del año 2011, donde inicia esta historia que presenta a una persona (Rupert Grint), quien está obsesionado con ser Ed Sheeran y quien finalmente es descubierto y encarcelado.

¿Cuándo saldrá el nuevo disco de Ed Sheeran?

‘Play’, como se llama este nuevo trabajo de estudio será el 8vo disco publicado, el cual se tiene previsto que salga el próximo 12 de septiembre.

Este año, el artista ha liberado canciones como: ‘Azizam’, ‘Old Phone’, ‘Sapphire’ y esta mañana ‘Little More’.

