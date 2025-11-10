Eiza González posa junto a su novio Grigor Dimitrov durante uno de los shows de Prada

En un desfile donde cada detalle cuenta, Eiza González y Grigor Dimitrov se robaron las miradas durante el show de Prada en Milán. La actriz mexicana y el tenista búlgaro hicieron su primera aparición pública como pareja en un evento de alta moda, y lo hicieron con una naturalidad que transmitió tanto estilo como complicidad.

Eiza, ícono de sofisticación

Eiza González apareció con una falda midi de gamuza en tonos tierra, pieza que se ha convertido en el nuevo básico del invierno 2025. Su elección no fue casual: la actriz ha sabido posicionarse como referente global de moda, y esta vez apostó por un look que mezcla nostalgia y modernidad. La textura de la gamuza, combinada con un suéter de punto fino y botas de tacón medio, evocó una elegancia sin esfuerzo que encajó perfectamente con la estética depurada de Prada.

Dimitrov, sobriedad y presencia

A su lado, Grigor Dimitrov optó por un traje negro de corte clásico, acompañado de una camisa blanca sin corbata. El tenista, que recientemente regresó a los entrenamientos tras una lesión en el pectoral, mostró una imagen sobria y elegante, acorde con la atmósfera del desfile. Su presencia no pasó desapercibida: más allá de la moda, su aparición junto a Eiza fue interpretada como un regreso triunfal, no solo a las canchas, sino también a la vida pública.

Una pareja que transmite complicidad

Lo más comentado de la noche no fueron únicamente los looks, sino la manera en que ambos se mostraron juntos. Sonrisas compartidas, gestos discretos y miradas cómplices dejaron claro que la relación atraviesa un momento sólido. En un entorno donde las cámaras buscan cada detalle, la pareja se mostró relajada.

Moda y deporte, unidos en el mismo lugar

La aparición de Eiza y Dimitrov en Prada simboliza la unión de dos mundos: el glamour de la moda y la disciplina del deporte. Mientras ella consolida su lugar como musa moderna en las pasarelas internacionales, él recién terminó el Rolex Paris Masters.

El show de Prada no solo fue para marcas las tendencias, sino también el escenario donde Eiza González y Grigor Dimitrov confirmaron que estilo y complicidad pueden caminar de la mano.