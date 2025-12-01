Eiza González y Grigor Dimitrov derrocharon amor en una escapada de ensueño

La actriz mexicana Eiza González y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov disfrutaron de un viaje romántico a la nieve tras el Día de Acción de Gracias. La pareja compartió en sus redes sociales imágenes de paisajes nevados, momentos de complicidad y diversión, incluyendo la construcción de un muñeco de nieve juntos.

Con atuendos a juego —ella de negro y él de verde—, la pareja mostró su cariño mientras recorría el entorno invernal.

No es la primera aventura que disfrutan este mes. A mediados de noviembre, la pareja viajó a Costa Rica, explorando selvas, cascadas y playas en Guanacaste. Durante su estancia, caminaron por senderos, se bañaron en pozas cristalinas y observaron monos en un exclusivo resort. Dimitrov sorprendió a sus seguidores al escribir “Viviendo la vida tica” en español, mostrando su interés por aprender el idioma de su novia.

Confirmación oficial del romance

Eiza confirmó su relación con Dimitrov en mayo, coincidiendo con su asistencia al Festival de Cannes. La actriz compartió un emotivo mensaje en Instagram: “Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”.

Desde entonces, la pareja ha compartido sus aventuras en redes sociales, mostrando momentos llenos de amor, ternura y diversión, lo que ha consolidado su imagen como una de las parejas más admiradas en el mundo del espectáculo.

El vínculo entre ambos comenzó a llamar la atención en mayo, cuando fueron vistos paseando de la mano por Madrid, antes de la confirmación oficial del romance. Desde entonces, sus viajes, escapadas románticas y gestos de cariño han captado la atención de medios y fans, convirtiéndolos en una pareja seguida por millones en todo el mundo.

