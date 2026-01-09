Una historia PROHIBIDA vuelve a la pantalla grande con Jennifer Lopez y Diego Luna

El estreno de “El Beso de la Mujer Araña” (Kiss of the Spider Woman) este 8 de enero de 2026 en las salas de Latinoamérica, no es solo un lanzamiento más; es la validación de un legado que une la literatura argentina de Manuel Puig con el talento de Jennifer Lopez y Diego Luna.

Tras un exitoso paso por el Festival de Sundance y un estreno sólido en Estados Unidos a finales de 2025, la cinta llega finalmente a América Latina bajo la dirección del maestro de los musicales, Bill Condon.

Jennifer Lopez en su papel más exigente del cine

Aunque JLo se ha transformado muchas veces, lo que logra en esta adaptación del musical de Kander y Ebb es totalmente diferente, catalogado como “de otro nivel”. Como productora ejecutiva y protagonista, Lopez no solo pone su nombre; pone el alma en tres facetas distintas: Ingrid Luna, Aurora y la mítica Mujer Araña.

En conversaciones recientes, la "Diva del Bronx" confesó que este proyecto era el musical que estaba "destinada a hacer", ya que la construcción de cada personaje exigió una técnica vocal y física diferenciada; mientras Ingrid es el glamour clásico, la Mujer Araña representa ese misticismo oscuro que domina la narrativa. Siendo una película que podría postularla a grandes premios.

Diego Luna y Tonatiuh: El corazón político y emocional de la historia

Si JLo es el espectáculo, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz son el latido emocional de la película. La trama, ambientada en la oscura Argentina de los años 80, encierra en una celda a Valentín (Luna), un revolucionario inquebrantable, y a Molina (Tonatiuh), un soñador que utiliza el cine de Ingrid Luna como su único escape de la tortura.

Mientras Diego Luna aporta una madurez interpretativa que equilibra el humor y la desesperanza, Tonatiuh es la gran revelación. Molina es "sensacional y desgarrador", logrando que el público olvide que está viendo una pantalla para sentir el frío de la prisión.

Bill Condon cierra su trilogía musical con sabor latino

Para los amantes del género, Condon ha definido esta película como el cierre de su trilogía personal junto a “Chicago” y “Dreamgirls”. La maestría técnica se nota en el contraste visual: la fotografía pasa de la humedad asfixiante de la celda a la explosión de color de los números musicales, que rinden tributo a leyendas como Fosse y Kelly.

La película no solo es un deleite visual; es una reflexión urgente sobre la identidad y la resistencia. En un mundo que todavía lucha por aceptar al "otro", el mensaje de Manuel Puig sigue siendo tan revolucionario como en 1976.

¿Cuál es el elenco de “El Beso de la Mujer Araña”

Director: Bill Condon

Elenco: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir

Duración: 128 minutos

Estreno en Latam: 8 de enero de 2026

Basada en: La novela de Manuel Puig y el musical de Broadway