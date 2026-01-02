¡TAJANTE! Así respondió Jennifer Lopez a quienes la acusan de mostrarse sin ropa

La primera noche de la nueva residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas, “Up All Night: Live In Las Vegas”, no solo estuvo marcada por música y glamour, sino también por un mensaje contundente de la artista hacia quienes cuestionan su estilo. Ante un público de más de 4,000 personas en el Coliseo del Caesars Palace, la cantante y actriz de 56 años respondió con ironía y firmeza a quienes la acusan de “andar siempre desnuda” o de no vestirse “según su edad”.

“Si tuvieras este trasero, también andarías desnuda”

Durante su show, J.Lo se burló de los comentarios que circulan en redes sociales y medios, imitando las críticas sobre su sonrisa y su forma de posar en fotos. Pero el momento más explosivo llegó cuando abordó directamente las acusaciones sobre su vestimenta:

“¿Por qué siempre anda desnuda?”, repitió con tono sarcástico, antes de girarse y mover el trasero frente al público. “¡Y yo dije que, si tuvieras este trasero, también andarías desnuda!”.

La respuesta desató aplausos y gritos de apoyo de sus fans, quienes celebraron la autenticidad y seguridad de la artista.

Una carrera marcada por la autenticidad

Jennifer Lopez ha sido blanco de críticas durante décadas, especialmente por desafiar los estándares de edad y estilo en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su postura ha sido clara: no piensa encajar en moldes ajenos. “Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena”, dijo en otro momento de la noche, reafirmando que su imagen es parte de su identidad artística.

Entre bromas y confesiones personales

La cantante también aprovechó para bromear sobre sus matrimonios pasados, recordando su primera residencia en Las Vegas hace diez años:

“En ese entonces, solo me había casado dos veces… bueno, parecía como dos, pero fue una”.

Con humor, repasó su historia personal y aseguró que hoy vive una etapa de aprendizaje y felicidad, enfocada en su carrera y en sus hijos, los gemelos Max y Emme, de 17 años.

Una residencia que promete

La nueva residencia de J.Lo incluye 12 conciertos hasta el 28 de marzo de 2026, con un repertorio que mezcla clásicos como “Waiting for Tonight”, “Jenny From the Block” y “On The Floor”, junto a versiones de temas icónicos como “Young and Beautiful” de Lana del Rey y “Don’t Rain on My Parade” de Barbra Streisand.