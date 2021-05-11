Las curiosidades más aterradoras sobre la saga de ‘El Conjuro’.

La saga de 'El Conjuro' guarda algunas de las curiosidades más aterradoras. Entérate de algunas de las cosas más extrañas que ocurrieron durante los rodajes de estas cintas de terror.

La primera película se hizo en 20 años

El productor Tony de Rosa escuchó las grabaciones personales de la misma Lorraine Warren y las quiso llevar a la pantalla grande, pero tuvieron que pasar 20 años para que se lograra.

Los dueños de la casa denunciaron a Warner Bros por acoso de fanáticos

Al decir que la película era basada en hechos reales, muchos fanáticos intentaron entrar a su casa y les dejaron innumerables objetos satánicos.

Los creadores de la cinta buscaban una clasificación para mayores de 13 años

Ellos buscaban una clasificación PG13. pero la clasificaron para mayores porque no utilizaban ninguna mala palabra y casi no mostraban sangre, pero al ser demasiado terrorífica, fue clasificada para mayores de 17.

Un hombre falleció al ver el film en el cine

Un hombre de 62 años en la India, murió mientras veía 'El Conjuro 2' en el cine, de un ataque al corazón, pues las escenas fuertes de la película le impactaron muchísimo.

Te puede interesar: El elenco de ‘Avengers: Endgame’ está de luto por una trágica muerte.

PARTE 2. Seguimos con la entrevista EXCLUSIVA a Tony Spera, el encargado del museo del ocultismo de los Warren.

'El Conjuro' rindió tributo a 'El Exorcista'

En 'El Conjuro 2', se puede ver un montaje de Londres de los años setenta y al fondo de la ciudad se puede ver un póster promocional de 'El Exorcista', cinta que estaba en cartelera en aquella época.

El hombre retorcido es real

El monstruo retorcido que aparece en 'El Conjuro 2' fue interpretado por el actor Javier Botet, un hombre que tiene un cuerpo bastante peculiar y emula a la perfección los movimientos de entes demoniacos.

'Valak' iba a ser un demonio masculino

'Valak' iba a ser un demonio masculino con cuernos y bastante oscuro, pero el director pensó que sería mejor una monja para añadirle dramatismo a la película.

La verdadera Lorraine Warren tiene un cameo

En la primera cinta de la saga, la mujer que vivió estos hechos en carne propia tuvo su cameo. Cuando Los Warren están presentando su caso en un auditorio, se puede ver a la verdadera Lorraine en la primera fila del público.

La protagonista se enfermó por exceso de gritos

La actriz que interpretó a Lorraine Warren sufrió daño en los ganglios linfáticos, debido a que tenía que gritar infinidad de veces para llegar a la toma perfecta.

Los cines en Filipinas fueron bendecidos antes de cada exhibición

Por la temática sensible, todos los cines del Sur de Asia tuvieron que ser bendecidos por sacerdotes, antes y después de cada proyección.

También podría interesarte: Feministas piden censurar el beso no consensuado de Blancanieves.