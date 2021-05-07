Desafortunadamente, el elenco de 'Avengers: Endgame' está de luto por una trágica muerte. Jimmy Rich, asistente personal de Robert Downey Jr., falleció este miércoles en un trágico accidente automovilístico.

Los protagonistas de 'Avengers: Endgame' y el Universo Cinematográfico de Marvel recibieron la triste noticia en las últimas horas. Las estrellas de la película mostraron su consternación y despidieron a su compañero.

El deceso fue anunciado públicamente por el intérprete de Tony Stark en su cuenta de Instagram, donde aseguró que lo consideraba un hermano y su mano derecha, así que envió condolencias a su familia.

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La larga historia entre Downey y Rich

Downey y Rich se conocieron en 2003, durante la grabación de 'The Singing Detective' y el actor asegura que fue un sostén durante la lucha que tuvo contra su adicción a las drogas, así como un gran apoyo en su carrera.

El asistente se ganó la confianza del artista porque estuvieron juntos en más de 22 películas. Rich también se ganó el cariño de los Avengers. Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Pratt y Josh Brolin.

Descansa en paz, Jimmy. Has sido un gran amigo para todos nosotros en Marvel Studios durante tantos años. Tu amor y tu luz fueron una inspiración para todos los que te conocieron. Te extrañaremos

Chris Evans usó su cuenta de Instagram para hacer una publicación de despedida a Jimmy Rich, asistente de Robert Downey Jr. y le dedicó unas emotivas palabras a él y su familia.

No tengo las palabras. Jimmy Rich no se parecía a nadie más. Dejó una impresión imborrable en todos los que conoció. Nadie más que mi hermano @robertdowneyjr. Eran inseparables. Les envío todo mi amor a los amigos y familiares de Jimmy. Asegúrese de abrazar a sus seres queridos con fuerza y tómese el tiempo hoy para mostrarle a Downey cuántas personas lo aman y están aquí para él durante este momento increíblemente oscuro

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