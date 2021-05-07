Feministas piden censurar el beso no consensuado de Blancanieves.

Blancanieves se convirtió en uno de los clásicos más queridos por las niñas de todo el mundo. La bellísima princesa con diadema, labios carmesí y capaz de hablar con los animales fue un hit que trascendió con el paso de los años.

Sin embargo, las nuevas generaciones se manifestaron en contra del clásico, mismo que contiene algunas escenas obsoletas y que incitan a la violencia de género.

Recordemos que el cuento de hadas fue escrito en 1812 por los hermanos Grimm. Sin embargo, Disney adaptó el texto a un formato más fantasioso para millones de cinéfilos.

El plan de Disney resultó más que bien, pues Blancanieves se convirtió en la princesa más famosa. Y es que, el personaje animado, generó toda una industria de mochilas, camisetas, muñecas y hasta artículos para el hogar.

Pese a todo, el nombre de Blancanieves resonó en los últimos días, pues algunos colectivos feministas expusieron escenas machistas.

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¿Por qué Blancanieves fue criticada por miles de internautas?

Blancanieves cuenta con escenas muy icónicas, por ejemplo, los siete enanos cautivados por la gracia de la princesa o la malvada bruja envidiando a su rival.

Sin embargo, algunas mujeres centraron su atención en la escena del beso final. Nos referimos a aquel momento donde el príncipe azul besa a Blancanieves para despertarla del embrujo.

Para muchos es una escena llena de romanticismo y ternura, pero los colectivos feministas aseguran que Blancanieves está sedada y limitada para aceptar el beso.

Según algunas mujeres, el beso no está consensuado entre la princesa y el príncipe, por lo que a las niñas se les haría normal ser tocadas sin su consentimiento.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues editaron sus propios finales alternativos para el popular cuento de Disney.

Algunas personas sugirieron despertar a Blancanieves con un reloj en forma de corazón o con un balde de agua fría.

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