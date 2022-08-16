El día en que “La Peliteñida” regresó a la televisión como enfermera.

Lorna Cepeda, nuestra querida Patricia Fernández, mejor conocida como "La Peliteñida" en Yo Soy Betty, la fea nos sorprendió a fans, propios y extraños con su sorpresivo regreso a la televisión en una de nuestras series favoritas.

¿Sabías que "La Peliteñida" tiene una hija? ¡Conócela aquí!

Lorna Cepeda es una de las actrices más queridas de Colombia y es que a más de 20 años de su estreno, la telenovela sigue siendo de las telenovelas más vistas y aclamadas por el público. Aunque Lorna ha actuado en varias producciones y con diferentes papeles, nadie podrá olvidar su mítico personaje de Patricia. Esto claro sin olvidar sus populares frases como "yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino" y la icónica frase que ha inspirado incluso cientos de memes por los internautas que han recorrido cada rincón de las redes sociales con la ya conocida "la pobreza me está respirando en la nuca, Marce". ¿Cómo podríamos olvidar a un personaje así? La verdad, difícilmente la olvidaremos, es por eso que su repentina aparición en Enfermeras marcó un gran momento en la serie. Sin duda su aparición fue maravillosa para todos, aunque corta.

¿Qué personaje interpretó en Enfermeras?

Lorna apareció en dos capítulos de la serie médica siendo nada más y nada menos que ella misma, ¡sí, así como lo lees! Su participación comienza con una escena donde sube al elevador del hospital Santa Rosa, mismo donde trabajan María Clara, Carlos Pérez, Gloria, Castro, entre otros. Lorna se topa con Vale y Coco en el elevador y ellos se dan cuenta inmediatamente de quién es gracias a su famosa interpretación en Betty, la fea y la convencen de visitar a Cami para que le de ánimos ya que es un gran fan (y no lo culpamos) de la telenovela que la catapultó al estrellato.

Pero espera, si creías que esto era todo, su participación dio un giro cuando se encontró con la doctora Palacino.

¿Cuál es la conexión entre Palacino y Lorna Cepeda?

Bueno pues te sorprenderá saber que la doctora Palacino es interpretada por otra de las actrices de Yo Soy Betty, la fea, ¿ya adivinaste a quién? A ver, te daremos una pista: es el miembro más alto del cuartel de las feas. ¡Lo tienes! La doctora Ruby Palacino en Enfermeras es la misma actriz que le dio vida a Sandra Patiño o "la jirafa" como solían llamarla. En la serie de Enfermeras cuando Lorna y Palacino se encuentran, a Lorna le parece familiar la doctora, incluso se lo menciona pero se excusa diciendo que no sabe quién es Cepeda ya que no acostumbra a ver tele. Otra de las referencias que pudimos notar (esto si eres fan de Betty, la fea) fue cuando Coco y María Clara están hablando con Lorna Cepeda ella menciona que en el hospital también hay "jirafas solteronas".

Así luce el cuartel de las feas actualmente, ¡échate este chismecito!

Ciertamente esos dos capítulos donde Lorna tuvo una pequeña aparición nos recordó lo increíblemente graciosa que es Yo Soy Betty, la fea. ¡Sigue disfrutando de nuestras series por Azteca 7!